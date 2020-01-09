"Вест Хэм" заинтересован в Маруане Феллайни

"Вест Хэм" хочет вернуть полузащитника "Шаньдун Лунэн" Маруана Феллайни в Премьер-Лигу.

Напомним, Феллайни уехал в Китай год назад, после пяти с половиной сезонов выступлений за "Манчестер Юнайтед".



С "Шаньдун Лунэн" у Маруана остается еще один год по контракту, однако пребывание 32-летнего бельгийца в китайском клубе дольше этого года выглядит маловероятным.



Дело в том, что теперь в Китае начинает действовать правило о потолке зарплат, поэтому Феллайни пришлось бы пойти на 75-процентное понижение своего жалования, если бы он заключил новый контракт.



Этой ситуацией, сообщает Sky Sports, надеется воспользоваться новый наставник "Вест Хэма" Дэвида Мойес, который тренировал Феллайни и в "Эвертоне", и в "Юнайтед".