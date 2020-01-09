"Тоттенхэм" заинтересован в Нелсоне Семеду

"Тоттенхэм" заинтересован в приглашении правого защитника "Барселоны" Нелсона Семеду.

"Шпоры" обратили внимание на Семеду, опасаясь, что их приоритетная цель по укреплению правого фланга обороны в лице Макса Ааронса из "Норвича" будет недоступна или будет стоить слишком дорого, ведь на восходящую звезду "канареек" также претендует целый ряд других клубов, включая "Барселону" и "РБ Лейпциг".



Однако приоритетом для "Барсы" все-таки является 20-летний бразилец Эмерсон из "Реал Бетис", и именно поэтому каталонский клуб готов выслушать предложения насчет Семеду.



Покупка 26-летнего португальца позволила бы "Тоттенхэму" восполнить потерю Кирана Триппьера, который прошлым летом был продан в "Атлетико", а также отпустить в аренду юного Кайла Уолкер-Питерса, который дожидается зеленого света, чтобы перейти в "Кристал Пэлас".