Артета не ожидает, что "Арсенал" будет активен в январе

Наставник "Арсенала" Микель Артета не ожидает больших приобретений от своего клуба в это трансферное окно.

В данный момент "канониры" занимают 10-е место в Премьер-Лиге, отставая от замыкающего топ-4 "Челси" на девять очков.



Однако руководство лондонского клуба не может поддержать своего нового рулевого на трансферном рынке — по слухам, у "Арсенала" просто не осталось денег после потраченных прошлым летом 130 миллионов фунтов. И Микель готов с этим смириться.



"Если мы найдем какую-нибудь возможность добавить нам баланса на остаток сезона, мы подумаем об этом. Но я не ожидаю больших вещей".



"Я ожидаю больших вещей от имеющихся игроков и игроков, которые восстанавливаются после травм. С ними связаны мои главные ожидания".



"Мы всегда должны искать усиление, потому что мы потеряли несколько игроков с тяжелыми травмами. Однако давайте посмотрим, удастся ли нам что-нибудь найти", — цитирует Артету BBC.