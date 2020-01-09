Артета не ожидает, что "Арсенал" будет активен в январе
Наставник "Арсенала" Микель Артета не ожидает больших приобретений от своего клуба в это трансферное окно.
В данный момент "канониры" занимают 10-е место в Премьер-Лиге, отставая от замыкающего топ-4 "Челси" на девять очков.
Однако руководство лондонского клуба не может поддержать своего нового рулевого на трансферном рынке — по слухам, у "Арсенала" просто не осталось денег после потраченных прошлым летом 130 миллионов фунтов. И Микель готов с этим смириться.
"Если мы найдем какую-нибудь возможность добавить нам баланса на остаток сезона, мы подумаем об этом. Но я не ожидаю больших вещей".
"Я ожидаю больших вещей от имеющихся игроков и игроков, которые восстанавливаются после травм. С ними связаны мои главные ожидания".
"Мы всегда должны искать усиление, потому что мы потеряли несколько игроков с тяжелыми травмами. Однако давайте посмотрим, удастся ли нам что-нибудь найти", — цитирует Артету BBC.
09.01.2020 21:00
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бля, eбучий венястайл про добавление баланса, удасться ли найти что-нибудь и прочее
ну ладно, посмотрим
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