Харри Кейн выбыл на три месяца
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл до апреля с серьезной травмой задней поверхности бедра.
Напомним, Кейн повредил свое левое бедро в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 1 января.
Углубленное обследование обнаружило, что Харри надорвал сухожилие, и поправить это возможно только хирургическим путем, сообщает BBC.
Таким образом, 26-летний нападающий ложится на операцию и к тренировкам приступит в апреле — за два месяца до Евро-2020, в котором Кейн надеется принять участие как капитан сборной Англии.
Потеря Кейна станет огромным ударом по команде Жозе Моуриньо, ведь в 31 матче этого сезона за клуб и сборную Харри забил 27 голов.
Травма Кейна может подтолкнуть "Тоттенхэм" к приглашению нападающего в январе — неслучайно, что еще накануне появились слухи об интересе "шпор" к Кшиштофу Пентеку из "Милана".
09.01.2020 20:50
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день святого ливергемптона когда отмечаем?
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Кепа 80 млн
0 голов
0 ассистов
Лооооол
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Скаузеры, братья, мы уже решили в каком пабе Москвы будем отмечать чемпионство? Говорят, даже слешь подьедет
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Усиление для Тоттенхэма подоспело сук к матчу против Ливерпуля
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"Я думаю о том падении постоянно. Победа "Ливерпуля" в АПЛ помогла бы мне. Когда я провожу полноценный анализ, то понимаю, что причиной упущенного чемпионства было не только моё падение, но часть меня по-прежнему считает иначе", — Стивен Джеррард о том самом падении
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Опять ПочтиЧилчи обоссались, ору
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Ахаха, говорят, САФ нажрался с горя в своей каморке на ОТ после матча с Сити)
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Вообще піхуй на это полено
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зае6ись, ой как зае6ись))
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Вот и сказочке конец. Пентек поможет. Все фанаты Милана сейчас молятся и режут свиней в жертву, шобы куры забрали это недоразумение.
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Лэмпарду жестко фарит как новичку.
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Вернер не захотел переходить в Ливерпуль и за конкуренции с Мане Салахом и Фирмино.
Просто эпичный лох.
К пенсам этого днаря.
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The Pride of Merseyside!
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Да эта жоска
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Мане за 4 года не проиграл ни одного домашнего матча АПЛ.
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https://www.tiktok.com/@alina_steklova/video/6775571981069815045
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