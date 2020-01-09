Харри Кейн выбыл на три месяца

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл до апреля с серьезной травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Кейн повредил свое левое бедро в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 1 января.



Углубленное обследование обнаружило, что Харри надорвал сухожилие, и поправить это возможно только хирургическим путем, сообщает BBC.



Таким образом, 26-летний нападающий ложится на операцию и к тренировкам приступит в апреле — за два месяца до Евро-2020, в котором Кейн надеется принять участие как капитан сборной Англии.



Потеря Кейна станет огромным ударом по команде Жозе Моуриньо, ведь в 31 матче этого сезона за клуб и сборную Харри забил 27 голов.



Травма Кейна может подтолкнуть "Тоттенхэм" к приглашению нападающего в январе — неслучайно, что еще накануне появились слухи об интересе "шпор" к Кшиштофу Пентеку из "Милана".