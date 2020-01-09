Харри Кейн выбыл на три месяца

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл до апреля с серьезной травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Кейн повредил свое левое бедро в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 1 января.

Углубленное обследование обнаружило, что Харри надорвал сухожилие, и поправить это возможно только хирургическим путем, сообщает BBC.

Таким образом, 26-летний нападающий ложится на операцию и к тренировкам приступит в апреле — за два месяца до Евро-2020, в котором Кейн надеется принять участие как капитан сборной Англии.

Потеря Кейна станет огромным ударом по команде Жозе Моуриньо, ведь в 31 матче этого сезона за клуб и сборную Харри забил 27 голов.

Травма Кейна может подтолкнуть "Тоттенхэм" к приглашению нападающего в январе — неслучайно, что еще накануне появились слухи об интересе "шпор" к Кшиштофу Пентеку из "Милана".


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 20:50

Количество просмотров Просмотров: 1262

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Последние комментарии:




  1. bohm9 09.01.2020 22:07 # bohm9
    Удалить контакт.

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  2. godlike 09.01.2020 22:06 # godlike
    день святого ливергемптона когда отмечаем?

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  3. pistolero-lfc 09.01.2020 21:41 # pistolero-lfc
    Кепа 80 млн
    0 голов
    0 ассистов

    Лооооол

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  4. rentv 09.01.2020 21:32 # rentv
    Скаузеры, братья, мы уже решили в каком пабе Москвы будем отмечать чемпионство? Говорят, даже слешь подьедет

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  5. pistolero-lfc 09.01.2020 21:29 # pistolero-lfc
    Усиление для Тоттенхэма подоспело сук к матчу против Ливерпуля

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  6. narcot 09.01.2020 21:22 # narcot
    "Я думаю о том падении постоянно. Победа "Ливерпуля" в АПЛ помогла бы мне. Когда я провожу полноценный анализ, то понимаю, что причиной упущенного чемпионства было не только моё падение, но часть меня по-прежнему считает иначе", — Стивен Джеррард о том самом падении

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  7. mikkiynwa 09.01.2020 21:20 # mikkiynwa
    Опять ПочтиЧилчи обоссались, ору

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  8. sausage 09.01.2020 21:15 # sausage
    Ахаха, говорят, САФ нажрался с горя в своей каморке на ОТ после матча с Сити)

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  9. narcot 09.01.2020 21:05 # narcot
    Вообще піхуй на это полено

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  10. bezviz 09.01.2020 21:04 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись))

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  11. lahmatyj 09.01.2020 21:00 # lahmatyj
    Вот и сказочке конец. Пентек поможет. Все фанаты Милана сейчас молятся и режут свиней в жертву, шобы куры забрали это недоразумение.

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  12. brown-ale 09.01.2020 21:00 # brown-ale
    Лэмпарду жестко фарит как новичку.

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  13. mikkiynwa 09.01.2020 20:57 # mikkiynwa
    Вернер не захотел переходить в Ливерпуль и за конкуренции с Мане Салахом и Фирмино.

    Просто эпичный лох.
    К пенсам этого днаря.

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  14. skychnie-oboi 09.01.2020 20:57 # skychnie-oboi
    The Pride of Merseyside!

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  15. staryi-eblan 09.01.2020 20:55 # staryi-eblan
    Да эта жоска

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  16. mane 09.01.2020 20:54 # mane
    Мане за 4 года не проиграл ни одного домашнего матча АПЛ.

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  17. rentv 09.01.2020 20:51 # rentv
    https://www.tiktok.com/@alina_steklova/video/6775571981069815045

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