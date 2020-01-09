Эмерсон не покинет "Челси" в январе

Агент защитника "Челси" Эмерсона Палмери объявил, что его клиент не покинет "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, Эмерсон и его конкурент по позиции Маркос Алонсо не входят в долгосрочные планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.



Обоих вышеназванных игроков связывали с переходом в "Интер" в январе, однако 25-летний Эмерсон, сыгравший 16 матчей за "Челси" в этом сезоне, задержится в Лондоне минимум до лета.



"Прямо сейчас "Челси" не собирается избавляться от Эмерсона Палмери. Он счастлив в Лондоне, поэтому он не будет менять клуб в это окно", — сообщил агент Фернандо Гарсия FC Inter News.