Эмерсон не покинет "Челси" в январе

Эмерсон Палмери Агент защитника "Челси" Эмерсона Палмери объявил, что его клиент не покинет "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, Эмерсон и его конкурент по позиции Маркос Алонсо не входят в долгосрочные планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Обоих вышеназванных игроков связывали с переходом в "Интер" в январе, однако 25-летний Эмерсон, сыгравший 16 матчей за "Челси" в этом сезоне, задержится в Лондоне минимум до лета.

"Прямо сейчас "Челси" не собирается избавляться от Эмерсона Палмери. Он счастлив в Лондоне, поэтому он не будет менять клуб в это окно", — сообщил агент Фернандо Гарсия FC Inter News.


Метки Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 20:00

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