Джеррард рассказал, как побывал на просмотре в "Юнайтед"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что побывал на просмотре в "Манчестер Юнайтед" как юниор и даже сыграл матч за "красных дьяволов".
Как известно, всю свою игровую карьеру Джеррард провел в родном "Ливерпуле", не считая короткого периода в "ЛА Гэлакси" перед тем, как Стивен повесил бутсы на гвоздь.
Однако у Джеррарда было несколько предложений, когда настало время подписывать первый профессиональный контракт, и Стивен даже мог присоединиться к "Юнайтед".
"Это было странно, потому что в то время я получил много писем с приглашениями. От "Эвертона", "Юнайтед", "Пэлас", "Вест Хэма" — это лишь некоторые имена".
"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что моей отец хотел добиться моего перехода в "Ливерпуль", но окольным путем".
"Думаю, в "Ливерпуле" знали, что я останусь, но это правда, что я отправился просто посмотреть на "Юнайтед". Я знал, что могу это сделать, потому что еще ни с кем не подписал профессиональный контракт".
"В то время я был на юниорском контракте. Я хотел знать, что из себя представляет "Вест Хэм", что из себя представляет "Эвертон", что из себя представляет "Юнайтед". Просто для того, чтобы сравнить с тем местом, где я находился. Но я всегда знал, что надолго останусь в "Ливерпуле".
"Я сыграл матч за них ("Юнайтед"), Уэс Браун был центральным защитником", — цитирует Джеррарда ESPN.
09.01.2020 19:00
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Так-то он это ещё в своей автобиографии рассказал. Чё, писать больше не о чем? Алло, трансферное окно в разгаре.
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у всех в жизни бывают моменты, о которых стыдно вспоминать.
но по факту стив использовал маню, как и ряд других клубов, чтобы расширить свой кругозор, что несомненно умно в таком возрасте
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использовал мю как трамплин уже в юном возрасте!
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Эта конча нам бы все титулы просрала. А когда терри поскользнулся, то за ним и сам чиррарт рухнул бы
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на фиг это фуфло, подскользнулся бы на Олд Трафорде чмошник безтрофейный с радужными шнурками...
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На фото Пол Скоулз и его тень
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Один хрен там была огромная конкуренция, и стиви не выдержал
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Поиграл с самим Уэсом Брауном
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https://www.euro-football.ru/article/31/1004299332_milner__sovsem_ne_skuchnyiy_v_svoey_knige_on_rasskazal_kak_lishilsya_futbolnoy_devstvennosti_pochemu_nikogda_ne_proboval_alkogol
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Вот бы ему скумо6ляди сейчас пятки лизали)
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Выбрал КНЯЗЕЙ, а не клуб пидорасов. Похвально.
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