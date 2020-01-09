Джеррард рассказал, как побывал на просмотре в "Юнайтед"

Пол Скоулз и Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что побывал на просмотре в "Манчестер Юнайтед" как юниор и даже сыграл матч за "красных дьяволов".

Как известно, всю свою игровую карьеру Джеррард провел в родном "Ливерпуле", не считая короткого периода в "ЛА Гэлакси" перед тем, как Стивен повесил бутсы на гвоздь.

Однако у Джеррарда было несколько предложений, когда настало время подписывать первый профессиональный контракт, и Стивен даже мог присоединиться к "Юнайтед".

"Это было странно, потому что в то время я получил много писем с приглашениями. От "Эвертона", "Юнайтед", "Пэлас", "Вест Хэма" — это лишь некоторые имена".

"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что моей отец хотел добиться моего перехода в "Ливерпуль", но окольным путем".

"Думаю, в "Ливерпуле" знали, что я останусь, но это правда, что я отправился просто посмотреть на "Юнайтед". Я знал, что могу это сделать, потому что еще ни с кем не подписал профессиональный контракт".

"В то время я был на юниорском контракте. Я хотел знать, что из себя представляет "Вест Хэм", что из себя представляет "Эвертон", что из себя представляет "Юнайтед". Просто для того, чтобы сравнить с тем местом, где я находился. Но я всегда знал, что надолго останусь в "Ливерпуле".

"Я сыграл матч за них ("Юнайтед"), Уэс Браун был центральным защитником", — цитирует Джеррарда ESPN.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1609

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.01.2020 19:55 # sausage
    Так-то он это ещё в своей автобиографии рассказал. Чё, писать больше не о чем? Алло, трансферное окно в разгаре.

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  2. liverfun 09.01.2020 19:36 # liverfun
    у всех в жизни бывают моменты, о которых стыдно вспоминать.
    но по факту стив использовал маню, как и ряд других клубов, чтобы расширить свой кругозор, что несомненно умно в таком возрасте

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  3. pistolero-lfc 09.01.2020 19:25 # pistolero-lfc
    использовал мю как трамплин уже в юном возрасте!

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  4. januzaj00 09.01.2020 19:22 # januzaj00
    Эта конча нам бы все титулы просрала. А когда терри поскользнулся, то за ним и сам чиррарт рухнул бы

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  5. kojan 09.01.2020 19:16 # kojan
    на фиг это фуфло, подскользнулся бы на Олд Трафорде чмошник безтрофейный с радужными шнурками...

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  6. mancunia-planet 09.01.2020 19:14 # mancunia-planet
    На фото Пол Скоулз и его тень

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  7. xah 09.01.2020 19:14 # xah
    Один хрен там была огромная конкуренция, и стиви не выдержал

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  8. mancunia-planet 09.01.2020 19:13 # mancunia-planet
    Поиграл с самим Уэсом Брауном

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  9. liverpool-66 09.01.2020 19:10 # liverpool-66
    https://www.euro-football.ru/article/31/1004299332_milner__sovsem_ne_skuchnyiy_v_svoey_knige_on_rasskazal_kak_lishilsya_futbolnoy_devstvennosti_pochemu_nikogda_ne_proboval_alkogol

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  10. chelsea88 09.01.2020 19:06 # chelsea88
    Вот бы ему скумо6ляди сейчас пятки лизали)

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  11. stevens 09.01.2020 19:02 # stevens
    Выбрал КНЯЗЕЙ, а не клуб пидорасов. Похвально.

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