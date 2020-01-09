Джеррард рассказал, как побывал на просмотре в "Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что побывал на просмотре в "Манчестер Юнайтед" как юниор и даже сыграл матч за "красных дьяволов".

Как известно, всю свою игровую карьеру Джеррард провел в родном "Ливерпуле", не считая короткого периода в "ЛА Гэлакси" перед тем, как Стивен повесил бутсы на гвоздь.



Однако у Джеррарда было несколько предложений, когда настало время подписывать первый профессиональный контракт, и Стивен даже мог присоединиться к "Юнайтед".



"Это было странно, потому что в то время я получил много писем с приглашениями. От "Эвертона", "Юнайтед", "Пэлас", "Вест Хэма" — это лишь некоторые имена".



"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что моей отец хотел добиться моего перехода в "Ливерпуль", но окольным путем".



"Думаю, в "Ливерпуле" знали, что я останусь, но это правда, что я отправился просто посмотреть на "Юнайтед". Я знал, что могу это сделать, потому что еще ни с кем не подписал профессиональный контракт".



"В то время я был на юниорском контракте. Я хотел знать, что из себя представляет "Вест Хэм", что из себя представляет "Эвертон", что из себя представляет "Юнайтед". Просто для того, чтобы сравнить с тем местом, где я находился. Но я всегда знал, что надолго останусь в "Ливерпуле".



"Я сыграл матч за них ("Юнайтед"), Уэс Браун был центральным защитником", — цитирует Джеррарда ESPN.