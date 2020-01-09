Артета не знает, останется ли Обамеянг в "Арсенале" за пределы этого сезона

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не уверен, останется ли нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в клубе за пределы этого сезона.

В программке к последнему матчу Обамеянг заявил о преданности "Арсеналу", исключив свой уход с "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.



Однако контракт Пьер-Эмерика по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и это может подтолкнуть "канониров" к продаже 30-летнего габонца, если новая сделка заключена не будет.



"Мне было очень приятно прочитать эти комментарии. Он в точности знает, что я думаю о нем, и он, очевидно, является игроком огромной важности для нас".



"Но в данный момент мы посреди сезона, и мы ничего не обсуждали, что будет дальше".



"Я намерен сохранить Обу, потому что я знаю: с Обой мы будем сильнее и будем ближе к победам в матчах".



"Уверен ли я, что Обамеянг подпишет новый контракт? Я не знаю. Мы не обсуждали это, но я уверен, он счастлив здесь, потому что он сам это сказал", — цитирует Артету Sky Sports.