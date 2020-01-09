Артета не знает, останется ли Обамеянг в "Арсенале" за пределы этого сезона

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не уверен, останется ли нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в клубе за пределы этого сезона.

В программке к последнему матчу Обамеянг заявил о преданности "Арсеналу", исключив свой уход с "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.

Однако контракт Пьер-Эмерика по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и это может подтолкнуть "канониров" к продаже 30-летнего габонца, если новая сделка заключена не будет.

"Мне было очень приятно прочитать эти комментарии. Он в точности знает, что я думаю о нем, и он, очевидно, является игроком огромной важности для нас".

"Но в данный момент мы посреди сезона, и мы ничего не обсуждали, что будет дальше".

"Я намерен сохранить Обу, потому что я знаю: с Обой мы будем сильнее и будем ближе к победам в матчах".

"Уверен ли я, что Обамеянг подпишет новый контракт? Я не знаю. Мы не обсуждали это, но я уверен, он счастлив здесь, потому что он сам это сказал", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 18:00

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  1. fly-emirates7 09.01.2020 18:44 # fly-emirates7
    Аубу нестоит продовать даже если откажется от контракта, пусть еще годик побегает, а там пусть уходит... продавая летом больше 25-30 млн не выручим, а это не велеки деньги, чтобы ради них отказаться от топового напа

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  2. mancunia-planet 09.01.2020 18:17 # mancunia-planet
    Пздц бл

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  3. milfwood 09.01.2020 18:08 # milfwood
    Михайло 12 лет? Что за неграмотные заголовки бля?

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  4. chelsea88 09.01.2020 18:06 # chelsea88
    Что за блэд коуч такой, нихера не знает.

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