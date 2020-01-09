Артета не знает, останется ли Обамеянг в "Арсенале" за пределы этого сезона
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не уверен, останется ли нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в клубе за пределы этого сезона.
В программке к последнему матчу Обамеянг заявил о преданности "Арсеналу", исключив свой уход с "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.
Однако контракт Пьер-Эмерика по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и это может подтолкнуть "канониров" к продаже 30-летнего габонца, если новая сделка заключена не будет.
"Мне было очень приятно прочитать эти комментарии. Он в точности знает, что я думаю о нем, и он, очевидно, является игроком огромной важности для нас".
"Но в данный момент мы посреди сезона, и мы ничего не обсуждали, что будет дальше".
"Я намерен сохранить Обу, потому что я знаю: с Обой мы будем сильнее и будем ближе к победам в матчах".
"Уверен ли я, что Обамеянг подпишет новый контракт? Я не знаю. Мы не обсуждали это, но я уверен, он счастлив здесь, потому что он сам это сказал", — цитирует Артету Sky Sports.
09.01.2020 18:00
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Последние комментарии:
Аубу нестоит продовать даже если откажется от контракта, пусть еще годик побегает, а там пусть уходит... продавая летом больше 25-30 млн не выручим, а это не велеки деньги, чтобы ради них отказаться от топового напа
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Пздц бл
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Михайло 12 лет? Что за неграмотные заголовки бля?
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Что за блэд коуч такой, нихера не знает.
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