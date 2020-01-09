"Юнайтед" не будет делать предложение по Эриксену в январе
Несмотря на тяжелую ситуацию с полузащитой, "Манчестер Юнайтед" не будет делать предложение о покупке Кристиан Эриксена из "Тоттенхэма" в январе.
Согласно слухам, после травм Скотта Мактоминея и Поля Погба "красные дьяволы" собирались предложить "шпорам" 20 миллионов фунтов за Эриксена.
Однако Sky Sports опровергает эту информацию. Клуб с "Олд Траффорд" не пытался и не будет пытаться купить Кристиана в зимнее трансферное окно.
Более того, Sky Sports уверяет, что сам Эриксен видит свое будущее за пределами Премьер-Лиги, а его наиболее вероятным направлением является "Интер".
В данный момент все идет к тому, что 27-летний датчанин дождется окончания сезона, после чего покинет "Тоттенхэм" свободным агентом.
09.01.2020 17:00
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