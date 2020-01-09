"Вест Хэм" обошел "Челси" в борьбе за Фернандеша

Жедсон Фернандеш "Вест Хэм" обошел "Челси" и согласовал аренду полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша — без опции или обязательства по выкупу.

Напомним, лишь накануне стало известно, что "Челси" предложил "Бенфике" взять Фернандеша в аренду на 18 месяцев с обязательством по выкупу за 55 миллионов фунтов, если в этот период Жедсон сыграет 50 процентов матчей.

В то же время свое улучшенное предложение по 21-летнему португальцу направил "Вест Хэм". По информации Sky Sports, это просто аренда, тогда как первое предложение "молотобойцев" подразумевало 18-месячную аренду с обязательством по выкупу за 33 млн. фунтов.

В четверг боссы лиссабонского клуба собрались, чтобы обсудить все имеющиеся на руках предложения по Фернандешу, и по итогам этой встречи было принято решение отпустить Жедсона в команду Дэвида Мойеса.

В "Бенфике" чувствуют, что в "Вест Хэме" у Фернандеша будет больше шансов играть регулярно, а это позволит Жедсону поддержать или увеличить свою стоимость за время аренды.


Метки Бенфика, Вест Хэм, Фернандеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 16:20

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  1. chelsea88 09.01.2020 16:47 # chelsea88
    Да не нужен был просто.

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  2. frisby 09.01.2020 16:41 # frisby
    соглашусь..выбрал клуб с богатой футбольной историей и настоящими олдсульными фанатами. рентбои шестьноси и их хохлопенсы балелы снова принимают мочу в ротозей.

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  3. alexomck 09.01.2020 16:36 # alexomck
    выбрал клуб с историей:)

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  4. iceteam 09.01.2020 16:33 # iceteam
    Самое забавное, что первыми какурекают в этой новости, колбасники)))

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  5. mikkiynwa 09.01.2020 16:25 # mikkiynwa
    Ору, щас членососы обмазываться будут мол предложения не было, sky sports пиздаболы и тп. Паблик ВКонтакте написал, что он не нужен был и предложения не делали!

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  6. sellman 09.01.2020 16:23 # sellman
    Уже офишиали была инфа, что Челси бид не делал по игроку.

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