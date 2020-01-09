"Вест Хэм" обошел "Челси" в борьбе за Фернандеша
"Вест Хэм" обошел "Челси" и согласовал аренду полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша — без опции или обязательства по выкупу.
Напомним, лишь накануне стало известно, что "Челси" предложил "Бенфике" взять Фернандеша в аренду на 18 месяцев с обязательством по выкупу за 55 миллионов фунтов, если в этот период Жедсон сыграет 50 процентов матчей.
В то же время свое улучшенное предложение по 21-летнему португальцу направил "Вест Хэм". По информации Sky Sports, это просто аренда, тогда как первое предложение "молотобойцев" подразумевало 18-месячную аренду с обязательством по выкупу за 33 млн. фунтов.
В четверг боссы лиссабонского клуба собрались, чтобы обсудить все имеющиеся на руках предложения по Фернандешу, и по итогам этой встречи было принято решение отпустить Жедсона в команду Дэвида Мойеса.
В "Бенфике" чувствуют, что в "Вест Хэме" у Фернандеша будет больше шансов играть регулярно, а это позволит Жедсону поддержать или увеличить свою стоимость за время аренды.
09.01.2020 16:20
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Да не нужен был просто.
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соглашусь..выбрал клуб с богатой футбольной историей и настоящими олдсульными фанатами. рентбои шестьноси и их хохлопенсы балелы снова принимают мочу в ротозей.
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выбрал клуб с историей:)
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Самое забавное, что первыми какурекают в этой новости, колбасники)))
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Ору, щас членососы обмазываться будут мол предложения не было, sky sports пиздаболы и тп. Паблик ВКонтакте написал, что он не нужен был и предложения не делали!
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Уже офишиали была инфа, что Челси бид не делал по игроку.
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