"Вест Хэм" обошел "Челси" в борьбе за Фернандеша

"Вест Хэм" обошел "Челси" и согласовал аренду полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша — без опции или обязательства по выкупу.

Напомним, лишь накануне стало известно, что "Челси" предложил "Бенфике" взять Фернандеша в аренду на 18 месяцев с обязательством по выкупу за 55 миллионов фунтов, если в этот период Жедсон сыграет 50 процентов матчей.



В то же время свое улучшенное предложение по 21-летнему португальцу направил "Вест Хэм". По информации Sky Sports, это просто аренда, тогда как первое предложение "молотобойцев" подразумевало 18-месячную аренду с обязательством по выкупу за 33 млн. фунтов.



В четверг боссы лиссабонского клуба собрались, чтобы обсудить все имеющиеся на руках предложения по Фернандешу, и по итогам этой встречи было принято решение отпустить Жедсона в команду Дэвида Мойеса.



В "Бенфике" чувствуют, что в "Вест Хэме" у Фернандеша будет больше шансов играть регулярно, а это позволит Жедсону поддержать или увеличить свою стоимость за время аренды.