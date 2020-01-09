Янг отказался от нового контракта с МЮ и хочет уйти в "Интер"

Ситуация вокруг Эшли Янга стремительно развивается: крайний защитник отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте и хочет перейти в "Интер" уже в этом месяце.

Напомним, лишь сегодня утром стало известно о договоренности Янга и "Интера", а спустя несколько часов пресса сообщила, что "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку сохранить ветерана, предложив тому новый однолетний контракт.



Сейчас Sky in Italy передает, что экс-игрок "Астон Виллы" отверг предложение остаться в "Юнайтед" и хочет немедленно уйти из команды Оле Гуннара Сульшера, не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона.



Более того, некоторые издания утверждают, что Янг потребовал своего трансфера в "Интер" в ультимативном порядке, отказавшись играть за "красных дьяволов".