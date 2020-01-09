Янг отказался от нового контракта с МЮ и хочет уйти в "Интер"
Ситуация вокруг Эшли Янга стремительно развивается: крайний защитник отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте и хочет перейти в "Интер" уже в этом месяце.
Напомним, лишь сегодня утром стало известно о договоренности Янга и "Интера", а спустя несколько часов пресса сообщила, что "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку сохранить ветерана, предложив тому новый однолетний контракт.
Сейчас Sky in Italy передает, что экс-игрок "Астон Виллы" отверг предложение остаться в "Юнайтед" и хочет немедленно уйти из команды Оле Гуннара Сульшера, не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона.
Более того, некоторые издания утверждают, что Янг потребовал своего трансфера в "Интер" в ультимативном порядке, отказавшись играть за "красных дьяволов".
09.01.2020 16:00
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Последние комментарии:
странно..лихенда как никак..наверное хочет итальянского голубиного гавна хряпнуть..
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Напоминает уход Эвра. После того случая тоже все пошло по п*зде.
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Вполне здравое решение. Нужно бежать от этого хауса пока играть ещё может.
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