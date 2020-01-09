Янг отказался от нового контракта с МЮ и хочет уйти в "Интер"

Эшли Янг Ситуация вокруг Эшли Янга стремительно развивается: крайний защитник отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте и хочет перейти в "Интер" уже в этом месяце.

Напомним, лишь сегодня утром стало известно о договоренности Янга и "Интера", а спустя несколько часов пресса сообщила, что "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку сохранить ветерана, предложив тому новый однолетний контракт.

Сейчас Sky in Italy передает, что экс-игрок "Астон Виллы" отверг предложение остаться в "Юнайтед" и хочет немедленно уйти из команды Оле Гуннара Сульшера, не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона.

Более того, некоторые издания утверждают, что Янг потребовал своего трансфера в "Интер" в ультимативном порядке, отказавшись играть за "красных дьяволов".


Метки Интер, контракты, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 09.01.2020 16:37 # frisby
    странно..лихенда как никак..наверное хочет итальянского голубиного гавна хряпнуть..

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  2. brown-ale 09.01.2020 16:29 # brown-ale
    Напоминает уход Эвра. После того случая тоже все пошло по п*зде.

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  3. trent 09.01.2020 16:18 # trent
    Вполне здравое решение. Нужно бежать от этого хауса пока играть ещё может.

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