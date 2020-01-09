"Бавария" исключает переход Сане в январе

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что его клуб не будет пытаться приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в это месяце.

Напомним, "Бавария" охотилась за Сане прошлым летом, однако в начале августа Лерой надорвал крестообразные связки колена и был вынужден отложить свои планы во возвращению на родину.



С тех пор игрок сборной Германии так и не подписал новый контракт, а от его действующего остается только 18 месяцев. Очевидно, Сане по-прежнему помышляет об отъезде из Манчестера.



И хотя на днях главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола намекнул, что Сане может вернуться на футбольное поле уже в этом месяце, "Бавария" предпочитает подождать до лета.



"Нет, это не вариант в январе", — ответил Салихамиджич на вопрос Bild насчет трансфера Сане.