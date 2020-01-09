"Юнайтед" предложил Янгу новый однолетний контракт

Спохватившись, "Манчестер Юнайтед" срочно предложил своему ветерану Эшли Янгу новый контракт.

Напомним, сегодня утром авторитетное издание BBC сообщило, что Янг дал согласие на переход в "Интер" по окончании сезона свободным агентом, но может уехать в Милан уже в январе, если два клуба договорятся между собой.



По всей видимости, эта новость застала "красных дьяволов" врасплох. Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" немедленно предложил своему самому опытному игроку задержаться на следующий сезон.



Несмотря на то, что в этом сезоне 34-летний англичанин не имеет регулярной игровой практики, он остается важной фигурой для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. Янг — большой универсал, способный закрыть несколько позиций, а также обладает авторитетом в раздевалке.



В то же время наставник "Интера" Антонио Конте является большим фанатом Янга, которого он хотел заполучить еще летом 2017, тренируя "Челси".