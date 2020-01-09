"Юнайтед" предложил Янгу новый однолетний контракт

Эшли Янг Спохватившись, "Манчестер Юнайтед" срочно предложил своему ветерану Эшли Янгу новый контракт.

Напомним, сегодня утром авторитетное издание BBC сообщило, что Янг дал согласие на переход в "Интер" по окончании сезона свободным агентом, но может уехать в Милан уже в январе, если два клуба договорятся между собой.

По всей видимости, эта новость застала "красных дьяволов" врасплох. Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" немедленно предложил своему самому опытному игроку задержаться на следующий сезон.

Несмотря на то, что в этом сезоне 34-летний англичанин не имеет регулярной игровой практики, он остается важной фигурой для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. Янг — большой универсал, способный закрыть несколько позиций, а также обладает авторитетом в раздевалке.

В то же время наставник "Интера" Антонио Конте является большим фанатом Янга, которого он хотел заполучить еще летом 2017, тренируя "Челси".


Метки Интер, контракты, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 15:00

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