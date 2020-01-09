Скауты "Челси" и "Юнайтед" просматривали Дембеле
В среду вечером скауты "Челси" и "Манчестер Юнайтед" просматривали в деле нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.
Несмотря на неоднократные заявления "Лиона" о нежелании продавать своего бомбардира в это трансферное окно, Daily Mail утверждает, что два клуба Премьер-Лиги намерены проверить, сколь прочную позицию заняла французская сторона.
В среду вечером представители "Челси" и "Юнайтед" увидели, как Дембеле забил очередной гол в этом сезоне и привел "Лион" к победе 3:1 над "Брестом" в Кубке Лиги.
Согласно слухам, на прошлой неделе "синие" уже сделали одно предложение по Муссе, однако ожидается, что лондонцы вернуться с увеличенной суммой.
The Guardian добавляет, что на приобретении 23-летнего француза настаивает лично главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, который хочет добавить конкуренции Тэмми Абрахэму, забившему 14 голов во всех соревнованиях в этом сезоне.
09.01.2020 14:00
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Так веселят такого рода истории, когда какие-то мифические скауты просматривают игроков, которые входят в 50 лучших и известнейших в Европе. Человек матчи играет каждую неделю, что там просматривать?
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топоря подпишут пенсы
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