Скауты "Челси" и "Юнайтед" просматривали Дембеле

В среду вечером скауты "Челси" и "Манчестер Юнайтед" просматривали в деле нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.

Несмотря на неоднократные заявления "Лиона" о нежелании продавать своего бомбардира в это трансферное окно, Daily Mail утверждает, что два клуба Премьер-Лиги намерены проверить, сколь прочную позицию заняла французская сторона.



В среду вечером представители "Челси" и "Юнайтед" увидели, как Дембеле забил очередной гол в этом сезоне и привел "Лион" к победе 3:1 над "Брестом" в Кубке Лиги.



Согласно слухам, на прошлой неделе "синие" уже сделали одно предложение по Муссе, однако ожидается, что лондонцы вернуться с увеличенной суммой.



The Guardian добавляет, что на приобретении 23-летнего француза настаивает лично главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, который хочет добавить конкуренции Тэмми Абрахэму, забившему 14 голов во всех соревнованиях в этом сезоне.