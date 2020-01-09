"Боруссия" вступила в борьбу за Макса Ааронса

Дортмундская "Боруссия" присоединилась к числу клубов, заинтересованных в правом защитнике "Норвича" Максе Ааронсе.

19-летний Ааронс очень уверенно проводит свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги. Среди поклонников таланта Макса значатся "Тоттенхэм", "Арсенал", "Эвертон", "Вест Хэм" и представляющий Бундеслигу "РБ Лейпциг".



Большинство из этих клубов хотели бы приобрести Ааронса по окончании сезона, однако "канарейки", которые прочно занимают последнее место в Премьер-Лиге, открыты к продаже Макса уже в этом месяце по цене в 30 миллионов фунтов.



Одним из клубов, которые могут решиться сделать предложение по юному англичанину в следующие три недели, является "Тоттенхэм", однако "шпоры" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Боруссии".