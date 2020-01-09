Сульшер готов избавиться от Лингарда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потерял терпение к Джесси Лингарду и теперь готов избавиться от своего плеймейкера.
На протяжении всего своего периода работы в "Юнайтед" Сульшер поддерживал Лингарда и даже перевел своего бывшего подопечного по молодежной команде с позиции вингера на позицию плеймейкера.
Однако весь 2019 год Джесси прошел без единого гола или результативной передачи в рамках Премьер-Лиги, не сумев оправдать доверие Сульшера.
В минувший вторник Сульшер и его ассистент Майк Фелан были настолько расстроены игрой Лингарда против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, что заменили Джесси уже в перерыве.
Этот матч, утверждает The Sun в эксклюзивном материале, может стать последней каплей. Теперь 27-летнему англичанину грозит расставание с родным клубом.
Добавим, что с недавних пор интересы Лингарда представляет авторитетный агент Мино Райола. Кроме того, от действующего контракта Джесси остается 18 месяцев, и это еще один повод для "Юнайтед" подумать о продаже своего воспитанника.
09.01.2020 12:00
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Напомнило "В сад, всем в сад" (с) "Трое в лодке не считая собаки".
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Неужели!
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Продать нахуй побыстрее!
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Вот вы смеетесь, а Голум по тихому днарей выкидывает на мороз. Сначала Санчосы и Мукаки, теперь Шлянги и Лингорды. Так глядишь и через год появятся футболисты вместо деревях.
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никогда не понимал что в нем такого нашли
теперь и с одеждой, и в клубе провал
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Урааа, Солскяеру лучше идти на СД, думаю, там он преуспеет больше, чем на тренерском поприще.
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