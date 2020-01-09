Сульшер готов избавиться от Лингарда

Джесси Лингард Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потерял терпение к Джесси Лингарду и теперь готов избавиться от своего плеймейкера.

На протяжении всего своего периода работы в "Юнайтед" Сульшер поддерживал Лингарда и даже перевел своего бывшего подопечного по молодежной команде с позиции вингера на позицию плеймейкера.

Однако весь 2019 год Джесси прошел без единого гола или результативной передачи в рамках Премьер-Лиги, не сумев оправдать доверие Сульшера.

В минувший вторник Сульшер и его ассистент Майк Фелан были настолько расстроены игрой Лингарда против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, что заменили Джесси уже в перерыве.

Этот матч, утверждает The Sun в эксклюзивном материале, может стать последней каплей. Теперь 27-летнему англичанину грозит расставание с родным клубом.

Добавим, что с недавних пор интересы Лингарда представляет авторитетный агент Мино Райола. Кроме того, от действующего контракта Джесси остается 18 месяцев, и это еще один повод для "Юнайтед" подумать о продаже своего воспитанника.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2212

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 09.01.2020 12:58 # scouser2005
    Напомнило "В сад, всем в сад" (с) "Трое в лодке не считая собаки".

    (ответить)

  2. udaff 09.01.2020 12:55 # udaff
    Неужели!

    (ответить)

  3. mancunia-planet 09.01.2020 12:31 # mancunia-planet
    Продать нахуй побыстрее!

    (ответить)

  4. fc-oil 09.01.2020 12:18 # fc-oil
    Вот вы смеетесь, а Голум по тихому днарей выкидывает на мороз. Сначала Санчосы и Мукаки, теперь Шлянги и Лингорды. Так глядишь и через год появятся футболисты вместо деревях.

    (ответить)

  5. tursa 09.01.2020 12:12 # tursa
    никогда не понимал что в нем такого нашли
    теперь и с одеждой, и в клубе провал

    (ответить)

  6. trent 09.01.2020 12:04 # trent
    Урааа, Солскяеру лучше идти на СД, думаю, там он преуспеет больше, чем на тренерском поприще.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: