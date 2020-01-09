Сульшер готов избавиться от Лингарда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потерял терпение к Джесси Лингарду и теперь готов избавиться от своего плеймейкера.

На протяжении всего своего периода работы в "Юнайтед" Сульшер поддерживал Лингарда и даже перевел своего бывшего подопечного по молодежной команде с позиции вингера на позицию плеймейкера.



Однако весь 2019 год Джесси прошел без единого гола или результативной передачи в рамках Премьер-Лиги, не сумев оправдать доверие Сульшера.



В минувший вторник Сульшер и его ассистент Майк Фелан были настолько расстроены игрой Лингарда против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, что заменили Джесси уже в перерыве.



Этот матч, утверждает The Sun в эксклюзивном материале, может стать последней каплей. Теперь 27-летнему англичанину грозит расставание с родным клубом.



Добавим, что с недавних пор интересы Лингарда представляет авторитетный агент Мино Райола. Кроме того, от действующего контракта Джесси остается 18 месяцев, и это еще один повод для "Юнайтед" подумать о продаже своего воспитанника.