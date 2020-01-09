Алллегри надеется, что его позовут в "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Алллегри следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и надеется на приглашение от "красных дьяволов" в случае увольнения Оле Гуннара Сульшера.
Аллегри находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул Турин после пяти лет в клубе. За эти пять лет Массимилиано выиграл пять титулов Серии А, но не смог достичь успеха в Лиге Чемпионов, что и предрешило его судьбу.
В данный момент 52-летний итальянец находится в поисках нового вызова. Аллегри не теряет время даром, восстанавливая силы и изучая английский язык.
Своим следующим местом работы Аллегри видит Премьер-Лигу. На самом деле, утверждает Daily Mail, еще в прошлом месяце к Массимилиано обращался "Арсенал", когда искал замену уволенному Унаи Эмери.
Однако с "канонирами" у Аллегри ничего не сложилось, и теперь Массимилиано надеется получить приглашение из "Юнайтед", чьи результаты при Сульшере по-прежнему оставляют желать лучшего.
Ради приглашения Аллегри "дьяволам", возможно, придется поменять структуру управления клубом, потому что Массимилиано привык работать бок о бок с сильным спортивным директором.
09.01.2020 11:00
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Последние комментарии:
Чего вы доебались до голума? 5 очков отрыв от шленсе идет борьба. мы тут работаем, люди в курсе.
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Оле уйдет после ТО. Никто не будет брать сейчас тренера, чтобы покупать ему дорогих игроков. Пройдет ТО, уволят Оле, придет новый. Залете в ТОП-6, будут ему трансферы.
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пока аллегри надеется, покетина собеседование проходит
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И так все знают, что следующим тренером Ман Юнайтед будет Пакет. Так зачем оттягивать неминуемое? Гоните уже Олешу.
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