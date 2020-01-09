Алллегри надеется, что его позовут в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Алллегри следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и надеется на приглашение от "красных дьяволов" в случае увольнения Оле Гуннара Сульшера.

Аллегри находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул Турин после пяти лет в клубе. За эти пять лет Массимилиано выиграл пять титулов Серии А, но не смог достичь успеха в Лиге Чемпионов, что и предрешило его судьбу.



В данный момент 52-летний итальянец находится в поисках нового вызова. Аллегри не теряет время даром, восстанавливая силы и изучая английский язык.



Своим следующим местом работы Аллегри видит Премьер-Лигу. На самом деле, утверждает Daily Mail, еще в прошлом месяце к Массимилиано обращался "Арсенал", когда искал замену уволенному Унаи Эмери.



Однако с "канонирами" у Аллегри ничего не сложилось, и теперь Массимилиано надеется получить приглашение из "Юнайтед", чьи результаты при Сульшере по-прежнему оставляют желать лучшего.



Ради приглашения Аллегри "дьяволам", возможно, придется поменять структуру управления клубом, потому что Массимилиано привык работать бок о бок с сильным спортивным директором.