Алллегри надеется, что его позовут в "Юнайтед"

Массимилиано Аллегри Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Алллегри следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и надеется на приглашение от "красных дьяволов" в случае увольнения Оле Гуннара Сульшера.

Аллегри находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул Турин после пяти лет в клубе. За эти пять лет Массимилиано выиграл пять титулов Серии А, но не смог достичь успеха в Лиге Чемпионов, что и предрешило его судьбу.

В данный момент 52-летний итальянец находится в поисках нового вызова. Аллегри не теряет время даром, восстанавливая силы и изучая английский язык.

Своим следующим местом работы Аллегри видит Премьер-Лигу. На самом деле, утверждает Daily Mail, еще в прошлом месяце к Массимилиано обращался "Арсенал", когда искал замену уволенному Унаи Эмери.

Однако с "канонирами" у Аллегри ничего не сложилось, и теперь Массимилиано надеется получить приглашение из "Юнайтед", чьи результаты при Сульшере по-прежнему оставляют желать лучшего.

Ради приглашения Аллегри "дьяволам", возможно, придется поменять структуру управления клубом, потому что Массимилиано привык работать бок о бок с сильным спортивным директором.


Метки Алллегри, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 11:00

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  1. acceptodessa 09.01.2020 11:43 # acceptodessa
    Чего вы доебались до голума? 5 очков отрыв от шленсе идет борьба. мы тут работаем, люди в курсе.

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  2. sellman 09.01.2020 11:39 # sellman
    Оле уйдет после ТО. Никто не будет брать сейчас тренера, чтобы покупать ему дорогих игроков. Пройдет ТО, уволят Оле, придет новый. Залете в ТОП-6, будут ему трансферы.

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  3. quavo 09.01.2020 11:32 # quavo
    пока аллегри надеется, покетина собеседование проходит

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  4. brown-ale 09.01.2020 11:13 # brown-ale
    И так все знают, что следующим тренером Ман Юнайтед будет Пакет. Так зачем оттягивать неминуемое? Гоните уже Олешу.

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