Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи сменил агента, что может свидетельствовать о намерении игрока уйти из клуба в этом месяце.

Слухи о том, что Мустафи может покинуть "Эмирейтс", ходят уже несколько трансферных окон кряду, однако до сих пор не нашлось варианта, который бы устроил и "Арсенал", и самого Шкодрана.



Как сообщает Daily Mirror, теперь будущим 27-летнего игрока сборной Германии займется агентство SBE Management, базирующееся в Швейцарии.



К смене клуба Мустафи может подтолкнуть и намерение нового наставника "канониров" Микеля Артеты укрепить центр обороны в это трансферное окно. В данный момент "Арсенал" интересуется игроками вроде Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", Натана Аке из "Борнмута" и Джерома Боатенга из "Баварии".



Добавим, что контракт Шкодрана с "Арсеналом" действителен до конца следующего сезона.