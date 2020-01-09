Шкодран Мустафи сменил агента

Шкодран Мустафи Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи сменил агента, что может свидетельствовать о намерении игрока уйти из клуба в этом месяце.

Слухи о том, что Мустафи может покинуть "Эмирейтс", ходят уже несколько трансферных окон кряду, однако до сих пор не нашлось варианта, который бы устроил и "Арсенал", и самого Шкодрана.

Как сообщает Daily Mirror, теперь будущим 27-летнего игрока сборной Германии займется агентство SBE Management, базирующееся в Швейцарии.

К смене клуба Мустафи может подтолкнуть и намерение нового наставника "канониров" Микеля Артеты укрепить центр обороны в это трансферное окно. В данный момент "Арсенал" интересуется игроками вроде Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", Натана Аке из "Борнмута" и Джерома Боатенга из "Баварии".

Добавим, что контракт Шкодрана с "Арсеналом" действителен до конца следующего сезона.


Метки Арсенал, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 10:00

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  1. wengerrrro 09.01.2020 11:37 # wengerrrro
    6ля так был рад его покупке, и он ведь в то время в сборную попадал
    как можно быть таким днищем, когда все есть для топовости.

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