Шкодран Мустафи сменил агента
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи сменил агента, что может свидетельствовать о намерении игрока уйти из клуба в этом месяце.
Слухи о том, что Мустафи может покинуть "Эмирейтс", ходят уже несколько трансферных окон кряду, однако до сих пор не нашлось варианта, который бы устроил и "Арсенал", и самого Шкодрана.
Как сообщает Daily Mirror, теперь будущим 27-летнего игрока сборной Германии займется агентство SBE Management, базирующееся в Швейцарии.
К смене клуба Мустафи может подтолкнуть и намерение нового наставника "канониров" Микеля Артеты укрепить центр обороны в это трансферное окно. В данный момент "Арсенал" интересуется игроками вроде Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", Натана Аке из "Борнмута" и Джерома Боатенга из "Баварии".
Добавим, что контракт Шкодрана с "Арсеналом" действителен до конца следующего сезона.
09.01.2020 10:00
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6ля так был рад его покупке, и он ведь в то время в сборную попадал
как можно быть таким днищем, когда все есть для топовости.
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