"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Пентека

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека.

"Шпоры" были вынуждены задуматься об усилении позиции нападающего после того, как Харри Кейн надорвал заднюю поверхность бедра.



Как сообщает The Guardian, внимание "Тоттенхэма" привлек Пентек, чей уход "Милан" готов обсудить в свете возвращения на "Сан-Сиро" Златана Ибрагимовича.



Интерес к 24-летнему игроку сборной Польши также проявили "Ньюкасл" и "Астон Вилла", однако представители Премьер-Лиги, включая "шпор", предпочитают ограничиться арендой, тогда как "Милану" было бы интереснее продать Кшиштофа.



"Россонери" хотят вернуть те 30 миллионов фунтов, за которые год назад Пентек был куплен у "Дженоа".