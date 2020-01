Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" предложит 60 миллионов фунтов за Аркадиуша Милика. Исса Диоп — цель номер один "Челси". Карло Анчелотти затеял чистку в "Эвертоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить 60 миллионов фунтов за нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика. (The Sun)



"Тоттенхэм" подталкивает своего полузащитника Кристиана Эриксена к переходу в "Юнайтед" в этом месяце. (FC Inter News)



"Интер" может предложить 20 млн. фунтов за Эриксена в этом месяц. (The Guardian)



"Тоттенхэм" готов пригласить полузащитника после травмы Муссы Сиссоко, но только на правах аренды. (Sky Sports)



"Челси" сделал Иссу Диопа из "Вест Хэма" своей приоритетной целью на январь и собирается предложить за французского защитника 40 млн. фунтов. (Daily Express)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха не подходит для его команды. (90min)



"Челси" готов отдать Оливье Жиру с доплатой в обмен на нападающего "Лиона" Муссу Дембеле. (The Sun)



"Рома" хочет нападающего "Челси" Мичи Батшуайи. (Calciomercato)



Новый рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти планирует избавиться от Гульфи Сигурдссона, Дженка Тосуна, Тео Уолкотта, Моргана Шнайдерлена и, возможно, Майкла Кина. (The Sun)



"Кристал Пэлас" близок к аренде Тосуна. (The Athletic)



"Кристал Пэлас" заинтересован в полузащитнике "Шальке-04" Набиле Бенталебе. (Sky Sports)



"Астон Вилла" хочет купить нападающего "Бернли" Джея Родригеса. (The Athletic)



37-летний голкипер "Милана" Хосе Рейна близок к переходу в "Астон Виллу". (AS)



Переговоры о трансфере нападающего "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне в "Фиорентину" зашли в тупик. (Sky Sports)



Другое



Стивен Джеррард из "Рейнджерс" был признан лучшим тренером шотландской Премьер-Лиги по итогам декабря. (Sky Sports)



Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис вернется к полноценным тренировкам в течение 10 дней. (Daily Mail)



"Ливерпуль" собирается переманить ведущего доктора "Арсенала" Гари О'Дрисколла. (Daily Mail)



После поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги фанаты "Юнайтед" запустил кампанию #OleOut. Твит с соответствующим хештегом появляется в среднем каждые четыре секунды. (Daily Mirror)