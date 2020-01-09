Эшли Янг перейдет в "Интер"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг дал согласие на переход в "Интер".
Поскольку контракт Янга истекает в конце этого сезона, с наступлением января Эшли получил право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Этим правом 34-летний англичанин, не попавший в заявку "красных дьяволов" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую среду, и воспользовался, быстро достигнув компромисса с "Интером".
Как утверждает BBC, Янг должен присоединиться к "Интеру" по окончании сезона свободным агентом, однако существует вероятность, что Эшли уедет в Милан уже в этом месяце. Для этого два клуба должны договориться между собой.
Добавим, что Янг выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Астон Виллы" в 2011 году. За это время Эшли провел 261 матч, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
09.01.2020 06:00
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долбоеб вудворд мог бы просто пригласить контекса и ебать всяких клопов и гвардиол, а вместо этого он сливает всех топарей интеру и сосет яйца
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