"Лестер" и "Астон Вилла" сыграли вничью в Кубке Лиги

Келечи Ихеаначо Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Лестер" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Астон Виллы" — 1:1.

Начало матча на "Кинг Пауэр" осталось за хозяевами, которые больше владели мячом и нанесли несколько ударов. Пару отличных моментов упустил Джейми Варди.

"Вилланы" в атаке почти ничего не показывали, но это не помешало им открыть счет на 28-й минуте. Анвар Эль-Гази с левого края штрафной выполнил передачу к дальней штанге, где Фредерик Гильберт на мгновение опередил Бена Чилуэлла и послал мяч в ворота — 0:1.

Незадолго до перерыва "лисы" едва не пропустили второй гол — голкипер Каспер Шмейхель проиграл борьбу на втором этаже Эзри Конса, но тот пробил головой в перекладину.

Во втором тайме гости ушли в глухую оборону до поры, до времени выдерживали отчаянный натиск "Лестера". Однако на 74-й минуте хозяева перехватили мяч и организовали молниеносную контратаку. Оказавшись на подступах к штрафной, вышедший на замену Келечи Ихеаначо взял игру на себя, рванул внутрь площадки и нанес мощный удар — 1:1.

Концовка матча осталась целиком за "лисами", однако вырвать победу они не смогли.

Несмотря на колоссальное игровое преимущество "Лестера", матч завершился вничью, и теперь все решится в ответной встрече на "Вилла Парк" в конце января.

"Лестер" — "Астон Вилла" — 1:1 (0:1)

Голы: Ихеаначо 74 — Гильберт 28.

"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эварнс, Сеюнджю, Фукс, Чилуэлл, Прат (Чоудури 45), Тилеманс (Олбрайтон 79), Мэддисон, Перес (Ихеаначо 69), Варди.

"Астон Вилла": Нюланд, Гильберт, Конса, Мингс, Хауз, Тэйлор, Луис, Накамба (Лансбери 86), Трезеге (Хурихэйн 67), Эль-Гази (Василев 74), Грилиш.

Предупреждения: Варди — Конса, Эль-Гази.


Метки Астон Вилла, Кубок Лиги, Лестер, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 00:55

Количество просмотров Просмотров: 368

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 09.01.2020 01:43 # slash-lfc
    Будущий соперник КОРОЛЕЙ

    (ответить)

  2. narcot 09.01.2020 01:29 # narcot
    суп - пидорас

    (ответить)

  3. wengerrrro 09.01.2020 01:09 # wengerrrro
    думаю лестер пройдет все же, если захотят

    (ответить)

  4. bes-ter 09.01.2020 01:09 # bes-ter
    Тут изначально у Астон Виллы шансов нет...

    (ответить)

  5. anabanana94 09.01.2020 01:04 # anabanana94
    АЛЛАХУ АКБАР!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: