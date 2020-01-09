"Лестер" потерял Ндиди с травмой

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди пропустит минимум один месяц из-за полученной на тренировке травмы.

В этом сезоне Ндиди играет ключевую роль в команде Брендана Роджерса, которая держится на втором месте в Премьер-Лиге и имеет все шансы пробиться в Лигу Чемпионов.



Уилфрида неожиданно не оказалось в заявке "лис" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в среду вечером, и тому нашлась причина — 23-летний нигериец готовится к операции.



"Вчера Уилф получил ушиб на тренировке, и это, к сожалению, может потребовать завтра небольшой операции".



"Это выведет его из строя на несколько недель, но это не слишком серьезно. Надеюсь, в феврале он снова будет готов играть", — сообщил Роджерс перед матчем с "Виллой", не уточнив характер повреждения подопечного.