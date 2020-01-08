"Челси" сделал предложение по Жедсону Фернандешу

"Челси" сделал предложение об аренде с последующим выкупом полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Фернандешу со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма". "Челси" решил не оставаться в стороне и тоже включился в борьбу за восходящую звезду "Бенфики".



По информации Sky Sports, клуб со "Стэмфорд Бридж" предложил "Бенфике" взять Жедсона в 18-месячную аренду с обязательством по выкупу за 55 миллионов фунтов.



"Синие" будут обязаны выкупить Фернандеша за указанную сумму, если Жедсон сыграет не менее 50 процентов матчей за время своей аренды.



В то же время "Вест Хэм" был готов взять Фернандеша в аренду на такой же срок с обязательством по выкупу за 33 млн. фунтов.



Добавим, что контракт 20-летнего португальца с "Бенфикой" подразумевает отступные в 102 млн. фунтов, однако в Лиссабоне отлично понимают, что не получат таких денег за игрока, который настроен на смену клуба в этом месяце.