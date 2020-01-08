Рэшфорд: "Интрига жива благодаря Де Хеа"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что его команда должна благодарить своего голкипера Давида Де Хеа, благодаря которому "красные дьяволы" еще сохраняют шансы на выход в финал Кубка Лиги.

Накануне вечером "Юнайтед" потерпел поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. Игру "дьяволов" в первом тайме Оле Гуннар Сульшер назвал худшей за все время своей работы в качестве главного тренера.



Рэшфорд соглашается, что в эти 45 минут "Юнайтед" был не на высоте. Однако Маркус считает, что у "дьяволов" есть шансы отыграться в ответной встрече — и вовсе не благодаря его голу.



"Думаю, мы показываем лишь половину того того, на что мы способны как команда. Нам нужно продолжать сражаться, чтобы найти то недостающее, что будет приносить нам победы в матчах".



"В нашей игре не было темпа. Соперник слегка перестроился и отправил больше игроков на оттянутые позиции, чем во время нашей прошлой встречи. Нам пришлось адаптироваться к этому на поле".



"В первом тайме мы сыграли не так, как должен играть "Юнайтед", но во втором тайме мы проявили характер и смелость и были больше похожи на себя".



"Естественно, мы расстроены поражением, но было сложно изменить ситуацию, когда ты уступаешь три мяча против такого рода команды".



"Интрига жива не благодаря моему голу, а благодаря сейвам Давида. Он был великолепен и стал той причиной, почему еще не все потеряно для нас", — цитирует Рэшфорда Evening Standard.