Роджерс восхищается Грилишем

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс выразил свое восхищение полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишем.

С Грилишем у Роджерса связаны особые и не сильно приятные воспоминания — в 2015 году совсем еще юный Джек вдохновил "Астон Виллу" на сенсационную победу над "Ливерпулем" Брендана со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Англии.



Однако то разочарование, после которого Роджерс не знает поражений уже в 30 кубковых матчах в своей карьере, не мешает Брендану восхищаться 24-летним англичанином, с командой которого "лисы" сразятся в полуфинале Кубка Лиги в среду вечером.



"Мысленно я постоянно возвращаюсь в тот день, думая: "Каким игроком является этот парень!" Он играет на "Уэмбли" перед 90 тысячами зрителей, и он по-настоящему выделяется".



"Он диктовал игру и показал, что у него есть характер, чтобы выступать на такой большой сцене. Я всегда знал о его таланте, но в том матче он показал свою способность выступать на большой сцене. Он сыграл выдающимся образом".



"У него великолепный талант, и люди порой сравнивают его с Джеймсом Мэддисоном, но он совершенно другой. Они оба обладают индивидуальными качествами, но они разные игроки. У них отличные навыки, отличное мастерство".



"Взгляните на Джеймса — он играет как центральный полузащитник. Он не только атакует и забивает голы, но и участвует в прессинге. У молодого Джека другая роль в "Вилле", но он большой талант", — цитирует Роджерса Sky Sports.