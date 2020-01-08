Недовольные фанаты "Эвертона" посетили базу клуба
Группа недовольных болельщиков "Эвертона" отправилась на тренировочную базу клуба, намереваясь побеседовать с игроками первой команды.
В минувший уикенд "Эвертон" потерпел поражение 1:0 от юниоров и резервистов "Ливерпуля" в Кубке Англии, в связи с чем у болельщиков "ирисок" появились большие вопросы насчет желания своей команды сражаться.
Усугубила ситуацию перепалка полузащитника "Эвертона" Фабиана Дельфа с одним из фанатов в инстаграме — футболист довольно грубо ответил на претензии в свой адрес, о чем свидетельствуют опубликованные в сети скриншоты.
Как сообщает Sky Sports, недовольство фанатов было настолько велико, что в минувший понедельник они заявились на базу в Финч Фарм, намереваясь встретиться с игроками.
Однако болельщики не учли, что тот день был выходным для футболистов первой команды, поэтому удар на себя принял спортивный директор Марсель Брандс, который вышел пообщаться с фанатами и на протяжении 20 минут выслушивал жалобы.
Liverpool Echo добавляет, что "Эвертон" также собирается побеседовать с Дельфом насчет манеры общения Фабиана в социальных сетях.
08.01.2020 18:00
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