Предложение "Баварии" об аренде Захи отклонено

"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Баварии" об аренде вингера Уилфрида Захи на остаток сезона 2019/20.

Будущее Захи вновь стало предметом интенсивных спекуляций после того, как Уилфрид сменил агента. С недавних пор интересы игрока сборной Кот-д'Ивуара представляет влиятельный Пини Захави.



После переговоров с Захави "Бавария" решилась обратиться к "Пэлас", однако предложение чемпионов Бундеслиги об аренде Захи до конца сезона с опцией выкупа было немедленно отклонено.



"Орлы" заняли твердую позицию в отношении Уилфрида и не отпустят своего лучшего игрока в этом месяце менее чем за 80 миллионов фунтов, утверждает The Guardian.



Добавим, интерес "Баварии" к Захе сдерживает тот факт, что клуб из Мюнхена все еще надеется переманить из "Манчестер Сити" Лероя Сане. Сделает ли немецкий гранд новое предложение по Уилфриду, зависит от того, как будут расставлены приоритеты.