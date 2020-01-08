Сульшер хочет купить Ван де Бека в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер задумался о приобретении полузащитника Донни Ван де Бека в это трансферное окно.

В полуфинальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити" накануне вечером центр поля "Юнайтед" был подобен проходному двору. "Красные дьяволы" испытывают огромные проблемы от того, что Скотт Мактоминей и Поль Погба угодили в лазарет.



По информации ESPN, Сульшер убежден, что Ван де Бек может стать решением этих проблем. Оле Гуннар уговаривает своего вице-президента Эда Вудворда выделить деньги на приобретение 22-летнего игрока сборной Голландии.



Как известно, "Аякс" не попал в плей-офф Лиги Чемпионов, а это делает клуб из Амстердама уязвимым для предложений по ведущим игрокам, включая Ван Де Бека и Хакима Зийеша, который тоже нравится Сульшеру.



При этом "Аякс" оценивает Донни, забившего восемь голов в 26 матчах этого сезона, в сумму свыше 50 миллионов фунтов.