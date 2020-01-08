Де Брюйне: "Сити" уделил 15 минут тактике на матч против МЮ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что его команда потратила всего 15 минут на подготовку тактической схемы на матч Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Накануне "горожане" добились убедительной победы на "Олд Траффорд" со счетом 1:3, вчистую переиграв своих соседей в первом тайме.



На это дерби Манчестера главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выбрал схему без чистого нападающего, оставив Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса в запасе и предпочтя сыграть с "фальшивой девяткой" и двумя 10-ми номерами. Долго оттачивать эту схему не пришлось.



"Мы поработали над тактикой 15 минут этим утром. На этом все".



"Однако это не так, что мы никогда не играли по этой схеме прежде. Мы иногда делали это против команд, которые предпочитают опекать персонально — "Кардиффа", "Юнайтед" и, кажется, "Барселоны" в первый год. Так что мы играли так уже пару раз", — цитирует Де Брюйне The Guardian.