Шесть клубов обратились насчет Санчо
Дортмундская "Боруссия" решила не продавать в это трансферное окно вингера Джейдона Санчо, насчет которого обратились шесть клубов.
По информации Sky Sports, свои запросы насчет Санчо сделали "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ, "Реал" и "Барселона".
Однако в Дортмунде чувствуют, что в этом месяце не успеют найти адекватной замены Джейдону, чей контракт рассчитан до июня 2022.
19-летний игрок сборной Англии великолепно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач в рамках Бундеслиги и Лиги Чемпионов, поэтому у "Боруссии" есть все основания полагать, что в конце сезона за Санчо удастся выручить больше денег.
Добавим, что о предпочтениях самого Санчо ничего не сообщается, однако ранее пресса утверждала, что Джейдон хочет вернуться в Премьер-Лигу, где он не получил своего шанса как юниор "Сити".
08.01.2020 15:00
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в барсу уйдет на замену суаресу.
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Тень Мимино!
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правильно потом подороже продадут...
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ЧЕЛСИ И МАН ЮНАЙТЕД ТУТ ЧТО ПОТЕРЯЛИ?
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