Шесть клубов обратились насчет Санчо

Дортмундская "Боруссия" решила не продавать в это трансферное окно вингера Джейдона Санчо, насчет которого обратились шесть клубов.

По информации Sky Sports, свои запросы насчет Санчо сделали "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ, "Реал" и "Барселона".



Однако в Дортмунде чувствуют, что в этом месяце не успеют найти адекватной замены Джейдону, чей контракт рассчитан до июня 2022.



19-летний игрок сборной Англии великолепно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач в рамках Бундеслиги и Лиги Чемпионов, поэтому у "Боруссии" есть все основания полагать, что в конце сезона за Санчо удастся выручить больше денег.



Добавим, что о предпочтениях самого Санчо ничего не сообщается, однако ранее пресса утверждала, что Джейдон хочет вернуться в Премьер-Лигу, где он не получил своего шанса как юниор "Сити".