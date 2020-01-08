Шесть клубов обратились насчет Санчо

Джейдон Санчо Дортмундская "Боруссия" решила не продавать в это трансферное окно вингера Джейдона Санчо, насчет которого обратились шесть клубов.

По информации Sky Sports, свои запросы насчет Санчо сделали "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ, "Реал" и "Барселона".

Однако в Дортмунде чувствуют, что в этом месяце не успеют найти адекватной замены Джейдону, чей контракт рассчитан до июня 2022.

19-летний игрок сборной Англии великолепно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач в рамках Бундеслиги и Лиги Чемпионов, поэтому у "Боруссии" есть все основания полагать, что в конце сезона за Санчо удастся выручить больше денег.

Добавим, что о предпочтениях самого Санчо ничего не сообщается, однако ранее пресса утверждала, что Джейдон хочет вернуться в Премьер-Лигу, где он не получил своего шанса как юниор "Сити".


Метки Боруссия, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2020 15:00

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  1. frisby 08.01.2020 15:28 # frisby
    в барсу уйдет на замену суаресу.

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  2. electric 08.01.2020 15:22 # electric
    Тень Мимино!

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  3. only--liverpool 08.01.2020 15:16 # only--liverpool
    правильно потом подороже продадут...

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  4. largo-winch 08.01.2020 15:06 # largo-winch
    ЧЕЛСИ И МАН ЮНАЙТЕД ТУТ ЧТО ПОТЕРЯЛИ?

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