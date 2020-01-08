Фернандиньо близок к продлению контракта с "Сити"

Фернандиньо Ветеран "Манчестер Сити" Фернандиньо сообщил, что он близок к продлению своего контракта на следующий сезон.

Несмотря на то, что в мае Фернандиньо исполнится 35, он остается важной фигурой для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

В этом сезоне бразильский опорник стал для команды ответом на кризис в центре обороны, и есть все шансы, что Фернандиньо задержится в "Сити" еще на год.

"Когда я продлевал свой контракт в конце 2018, мы поместили в него условие, по которому мой контракт будет автоматически продлен при достижении определенных целей".

"Мы уже начали диалог и разговаривали с клубом в этом месяце. Я близок к достижению этих целей и, соответственно, к продлению контракта, но это можно будет подтвердить, только продлив его".

"Клуб уже выразил заинтересованность к тому, чтобы я остался. И я хочу того же", — цитирует Фернандиньо Daily Mail.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2020 14:00

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  1. largo-winch 08.01.2020 14:24 # largo-winch
    МДА, ТОПОВЫЙ ОПОРНИК И ЦЕНТР ЗАЩ. РАД ЧТО ЕГО ПРОДЛЕВАЮТ. ТАКИЕ ИГРОКИ И ЕСТЬ АПЛ.

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