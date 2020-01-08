Фернандиньо близок к продлению контракта с "Сити"

Ветеран "Манчестер Сити" Фернандиньо сообщил, что он близок к продлению своего контракта на следующий сезон.

Несмотря на то, что в мае Фернандиньо исполнится 35, он остается важной фигурой для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.



В этом сезоне бразильский опорник стал для команды ответом на кризис в центре обороны, и есть все шансы, что Фернандиньо задержится в "Сити" еще на год.



"Когда я продлевал свой контракт в конце 2018, мы поместили в него условие, по которому мой контракт будет автоматически продлен при достижении определенных целей".



"Мы уже начали диалог и разговаривали с клубом в этом месяце. Я близок к достижению этих целей и, соответственно, к продлению контракта, но это можно будет подтвердить, только продлив его".



"Клуб уже выразил заинтересованность к тому, чтобы я остался. И я хочу того же", — цитирует Фернандиньо Daily Mail.