"Милан" заинтересован в Андреасе Кристенсене

"Милан" проявляет интерес к центральному защитнику "Челси" Андреасу Кристенсену.

В этом сезоне Премьер-Лиги Кристенсен принял участие только в восьми матчах, причем последний из них состоялся еще в начале декабря.



23-летний датчанин проигрывает конкуренцию на своей позиции Антонио Рюдигеру, Курту Зума и Фикайо Томори, и эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Милана".



Как сообщает Sky Sports, "россонери" переключились на Андреаса после того, как проиграли борьбу "Шальке-04" за Жан-Клера Тодибо из "Барселоны".



Теперь 12-я команда Серии А надеется взять Кристенсена в аренду до конца сезона с опцией выкупа.