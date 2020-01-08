"Милан" заинтересован в Андреасе Кристенсене
"Милан" проявляет интерес к центральному защитнику "Челси" Андреасу Кристенсену.
В этом сезоне Премьер-Лиги Кристенсен принял участие только в восьми матчах, причем последний из них состоялся еще в начале декабря.
23-летний датчанин проигрывает конкуренцию на своей позиции Антонио Рюдигеру, Курту Зума и Фикайо Томори, и эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Милана".
Как сообщает Sky Sports, "россонери" переключились на Андреаса после того, как проиграли борьбу "Шальке-04" за Жан-Клера Тодибо из "Барселоны".
Теперь 12-я команда Серии А надеется взять Кристенсена в аренду до конца сезона с опцией выкупа.
08.01.2020 13:00
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