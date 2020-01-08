Агент Захи пытается договориться с "Тоттенхэмом"
Пини Захави, агент вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи, предложил услуги своего нового клиента "Тоттенхэму".
Напомним, лишь накануне стало стало известно, что Захави установил контакт с "Баварией" спустя менее чем 72 часа после оформления отношений с Захой.
А сейчас Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Захави также пытается договориться со "шпорами", которые интересовались Уилфридом прошлом летом, но оказались не готовы выложить затребованные 80 миллионов фунтов.
В данный момент команда Жозе Моуриньо находится в тяжелом положении, продолжая ужасно обороняться и потеряв с серьезными травмами Муссу Сиссоко и Харри Кейна. Возможно, эта ситуация заставит президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви раскошелиться.
А вот "Челси" значительно охладел к 27-летнего игроку сборной Кот-д'Ивуара. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард предпочитает не Заху, а Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".
08.01.2020 12:00
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