Агент Захи пытается договориться с "Тоттенхэмом"

Пини Захави, агент вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи, предложил услуги своего нового клиента "Тоттенхэму".

Напомним, лишь накануне стало стало известно, что Захави установил контакт с "Баварией" спустя менее чем 72 часа после оформления отношений с Захой.



А сейчас Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Захави также пытается договориться со "шпорами", которые интересовались Уилфридом прошлом летом, но оказались не готовы выложить затребованные 80 миллионов фунтов.



В данный момент команда Жозе Моуриньо находится в тяжелом положении, продолжая ужасно обороняться и потеряв с серьезными травмами Муссу Сиссоко и Харри Кейна. Возможно, эта ситуация заставит президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви раскошелиться.



А вот "Челси" значительно охладел к 27-летнего игроку сборной Кот-д'Ивуара. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард предпочитает не Заху, а Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".