"Ливерпуль" будет получать 20 процентов с продаж Nike своей атрибутики

Ключевой особенностью спонсорского контракта "Ливерпуля" с компанией Nike является беспрецедентная доля клуба с продажи своей атрибутики.

Накануне "Ливерпуль" официально объявил о подписании многолетнего контракта с Nike, которая с 1 июня официально сменит New Balance в качестве технического спонсора "красных".



На "Энфилде" надеются, что эта сделка станет самой выгодной в своем роде во всей Премьер-Лиге, хотя формально "Ливерпулю" гарантировано лишь 30 миллионов фунтов в год от Nike.



Как правило, технические спонсоры делятся с футбольными клубами 7.5 процентами от продажи атрибутики, в случае же с "Ливерпулем" комиссия составит беспрецедентные 20 процентов.



Глобальная сеть дистрибуции Nike, а также огромная популярность "Ливерпуля" по всему миру, особенно в свете возросших спортивных успехов, позволяют мерсисайдскому клубу надеяться, что это сотрудничество будет приносить более 75 млн. фунтов в год.



