Кайл Уолкер: "Мы решили поберечь силы во втором тайме"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что его команда решила просто поберечь силы во втором тайме матча Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Накануне "горожане" сделали большой шаг по направлению к финалу Кубка Лиги, выиграв первую полуфинальную встречу со счетом 3:1.
Все три своих мяча "Сити" забил до перерыва, имея громадное количество моментов. Уолкер не сомневается, что "горожане" могли сохранить свой уровень игры и во втором тайме, когда "Юнайтед" отыграл один гол, однако в этот насыщенный период было важно проявить прагматизм.
"Мы понимали, что они выйдут другой командой на второй тайм, поэтому мы знали, чего ожидать".
"Мы хотели максимально контролировать игру, но у нас было много матчей в этот праздничный период, поэтому мы решили, что побережем силы, а если появится возможность забить еще, сделаем это", — цитирует Уолкера Evening Standard.
08.01.2020 10:00
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Эти немощи не смогли даже сил и энергии у Ман сити забрать.
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