Светская хроника за среду

Мино Райола предложил Джесси Лингарда "Милану". Габигол выбирает между "Челси" и "Вест Хэмом". "Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов фунтов за Калиду Кулибали. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса, оцениваемого в 80 миллионов фунтов. (CalcioNapoli24)



Защитник "Юнайтед" Маркос Рохо близок к переходу в "Фенербахче". (The Sun)



32-летний полузащитник "Барселоны" Аруро Видаль проведет переговоры с "Юнайтед". (Corriere Della Sera)



Агент Мино Райола, начавший сотрудничество с полузащитником "Юнайтед" Джесси Лингардом, предложил своего клиента "Милану". (Sport Italia)



"Челси" заинтересован в вингере "Кристал Пэлас" Уилфриде Захе. (Daily Express)



Нападающий "Интера" Габриэль Барбоса выбирает между "Челси" и "Вест Хэмом". (Daily Star)



"Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, но не готов заплатить требуемые 80 млн. фунтов. (Calcio Mercato)



"Сити" готов заплатить 100 млн. фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (90min)



После потраченных прошлым летом 130 млн. фунтов у "Арсенала" не осталось денег на покупки в январе, поэтому лондонский клуб ищет игроков, которых можно взять в аренду. (Goal)



"Эвертон" готов выложить 30 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Tuttosport)



"Астон Вилла" обратилась к "Кристал Пэлас" насчет нападающего Кристиана Бентеке. (Birmingham Mail)



"Астон Вилле" был предложен бывший голкипер "Ливерпуля" Хосе Рейна, ныне выступающий за "Милан". (Daily Mail)



"Фенербахче" вступил в борьбу с "Кристал Пэлас" за нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (Daily Mail)



"Наполи" проявил интерес к нападающему "Брайтона" Нилу Мопе, которого "чайки" оценивают в 40 млн. фунтов. (The Telegraph)



Переговоры "Вест Хэма" об аренде полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша с последующим выкупом зашли в тупик. (The Guardian)



"Фиорентина" договаривается об аренде нападающего "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне. (Sky Sports)



"Лестер" может попрощаться со своим ветераном Уэсом Морганом. (Daily Mail)



"Ньюкаслу" нужен вингер "РБ Лейпциг" Адемола Лукман. (Sky Sports)



"Ньюкасл" заинтересован в вингере "Галатасарая" Райане Бабеле. (Daily Express)



Другое



FA удовлетворила апелляцию "Уотфорда" на удаление Роберто Перейры в матче Кубка Англии против "Транмира". Рефери Грэм Скотт принял решение о красной карточке, не обращаясь к VAR. (Daily Mail)



"Сандерленд" подтвердил, что клуб Лиги Один выставлен на продажу. (BBC)



Экс-полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас считает нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре признался, что ему предлагали попробовать себя в NFL во времена выступлений за "Барселону". (Daily Mail)



"Малага" отстранила от исполнения своих обязанностей главного тренера Виктора Санчеса после утечки в сеть видео, на котором 43-летний специалист демонстрирует свое мужское достоинство, одетый при этом в тренировочную футболку клуба. (The Independent)



"Я могу выпить свою мочу. Она выглядит как яблочный сок, свежевыжатый", — сообщил Погба в своем видео в инстаграме, отходя после наркоза, который он получил при операции на лодыжке. (The Sun)