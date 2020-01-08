Сульшер: "Наша худшая игра"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал игру своей команды в первом тайме домашнего матча против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги худшей за все то время, что он работает в клубе.

Пропустив гол после дальнего удара от Бернарду Силвы на 17-й минуте, "красные дьяволы" просто развалились. Подопечным Сульшера очень повезло, что в остатке тайма они позволили "горожанам" забить еще только два гола.



По мнению Сульшера, хуже "Юнайтед" при нем еще не играл. Однако во втором тайме Маркус Рэшфорд забил гол престижа, и итоговый счет 3:1 дает Оле Гуннару надежду перед ответной полуфинальной встречей.



"Период в первом тайме, начиная с первого гола, был худшим, что мы когда-либо играли при мне. С первого гола и до перерыва мы просто не могли никак отреагировать. Мы не могли разбежаться, прессинг не работал, и мы позволяли им играть в свой футбол. Наши головы были опущены. Мы просто приняли слишком много решений, которые не следовали принимать".



"Мы знали, что они ("Сити") могут играть подобным образом, и мы видели это несколько раз. В прошлом году я посетил их матч против "Челси", они играли так же и добились победы 5:0 на "Этихад", так что это не сюрприз. Они хороши в том, что делают".



"С этим нужно было разобраться в перерыве... Кто-нибудь должен был взять ответственность за первый тайм, и мы сделали это во втором".



"Когда выходишь на второй тайм с таким счетом, гордость — это то, что должно в тебе говорить. Сделай так, что ты выиграешь второй тайм, и тогда еще ничего не потеряно. Конечно, мы поставили перед собой сложную задачу, но второй тайм оставляет нам надежду. После такого второго тайма у нас есть нечто, во что мы можем верить".



"Несмотря на то, что это сложная задача, нам она по плечу. Нам просто нужно стремиться вперед. Мы уже показывали, что можем переворачивать игру, как это было, например, с ПСЖ в прошлом году, поэтому нам просто нужно верить, когда мы отправимся на "Этихад", — цитирует Сульшера Sky Sports.