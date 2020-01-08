"Астон Вилла" сделала предложение о покупке Пентека

"Астон Вилла" вступила в переговоры с "Миланом" о покупке нападающего Кшиштофа Пентека.

Бирмингемский клуб был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках нападающего после того, как Уэсли Мораес выбыл до конца сезона с травмой колена.



Изначально "вилланы" проявляли интерес к Мичи Батшуайи и Оливье Жиру, однако "Челси" оказался не готов отпустить кого-либо из своих резервных нападающих без замены.



Тогда "Астон Вилла" переключила свое внимание на Пентека. По информации Sky Sports, новичок Премьер-Лиги уже выдвинул свое предложение по 24-летнему игроку сборной Польши в размере 25.5 миллионов фунтов.



"Милан" согласился обсудить продажу Кшиштофа, забившего четыре гола в этом сезоне Серии А, после того, как недавно вернул на "Сан-Сиро" Златана Ибрагимовича.