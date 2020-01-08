"Интер" обсуждает переход Эшли Янга

"Интер" ведет переговоры о приобретении капитана "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга.

В этом сезоне Янг провел 12 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, однако стремительный прогресс Брандона Уильямса почти напрочь лишил ветерана игровой практики.



По информации Sky Sports, "Интер" готов предложить Янгу контракт на 18 месяцев, а сам Эшли уже изъявил желание попробовать себя в Серии А на закате своей карьеры.



Пока неясно, согласится ли "Юнайтед" отпустить экс-игрока "Астон Виллы" свободным агентом или попросит у "Интера" определенную компенсацию.



Добавим, что у 34-летнего англичанина остается только полгода по действующему контракту, который он продлил на 12 месяцев в феврале 2019.