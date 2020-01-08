"Сити" убедительно переиграл МЮ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
"Манчестер Сити" сделал большой шаг по направлению к финалу Кубка Лиги, убедительно обыграв "Манчестер Юнайтед" в первой полуфинальной встрече со счетом 1:3.
Первый же в матче удар в створ оказался результативным. Это случилось на 17-й минуте, когда Бернарду Силва улучшил свою позицию на подступах к штрафной и классно пробил в дальний угол ворот с касанием перекладины — 0:1.
Гол только придал "горожанам" уверенности. Плюс "Юнайтед" стал ходить вперед большими силами, оставляя своему сопернику шансы для контратак.
Именно на контратаке "красные дьяволы" и попались. На 33-й минуте Бернарду Силва передачей по центру отправил в прорыв Рияда Махреза, который убежал от Виктора Линделефа, обошел Давида Де Хеа и поразил пустые ворота — 0:2.
Вплоть до перерыва "Сити" продолжил штамповать опасные моменты и еще раз все-таки огорчил Де Хеа. На 38-й минуте Кевин Де Брюйне на краю штрафной легко ушел от Фила Джонса и пробил с острого угла, а Де Хеа отразил мяч в Андреса Перейру, от которого случился автогол — 0:3.
Во втором тайме "горожане" контролировали игру, но моменты у ворот Де Хеа уже не возникали с такой пугающей частотой, как прежде.
У "дьяволов" в атаке особо ничего не клеилось, однако на 70-й минуте они перехватили мяч в середине поля и смогли провести атаку на скорости. Продвинувшись вперед, Мейсон Гринвуд сделал передачу Маркусу Рэшфорду, который оторвался от Николаса Отаменди и хладнокровно закатил мяч в дальний угол ворот — 1:3.
После гола Рэшфорда "Юнайтед" завладел инициативой, но реальных моментов больше не создал — вернее, "Сити" этого не позволил своему сопернику.
"Юнайтед" был ужасен в первом тайме и легко мог пропустить более трех мячей. Несмотря на гол Рэшфорда, "Сити" становится явным фаворитом этой пары.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 1:3 (0:3)
Голы: Рэшфорд 70 — Бернарду Силва 17, Махрез 33, Перейра 38 (авт).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямсон, Фред, Перейра, Джеймс (Гомес 64), Лингард (Матич 45), Рэшфорд, Гринвуд (Мартиаль 81).
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родри, Гюндоган, Махрез (Фоден 86), Де Брюйне (Жезус 80), Бернарду Силва, Стерлинг.
Предупреждения: Уильямс, Фред, Лингард — Родри, Уолкер.
08.01.2020 00:55
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Последние комментарии:
Сити ничего не показал, другие клубы не станут им прощать ошибки. Развалившийся Арсенал без единого топа, также разобрал этот МЮ на части.
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МЮ не хватило времени, еще минут 100-120, и второй бы забили
3 на этихаде они не забьют, сити в финале
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КОРОЛИ!!!
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Красиво
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ЦАРИ!!! На классе, без напрягов раскатали. Конечно, могли и больше забить, тем более по игре не должны были пропускать. Ну да ладно, едем дальше.
P.S. Пригородным не унывать, но Горлум физрук, без б.))
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Sergey Pgkgyexcht • 13 минут назад
Не смотря на ужасный результат Фред сегодня прям понравился.
3
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Andrey Ivanov Sergey Pgkgyexcht • 12 минут назад
Очень неплох был. Пару моментов накосячил, а так норм
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КОРОЛИ!!!
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somR
10 минут назад
Эй злорадствующее, радуйтесь, сегодня ваш день! Вы положили на кон своё мнение, за команду мы теперь болеть не будем, главное всем доказать вы были правы. Пинайте палкамит и ездите по мне тракторами, а я слепой патриот своей команды. Всё будет хорошо, и Сульшер наш тренер !!!
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Bach Dima • 8 минут назад
Олеверы, вы конечно правы, норвежец вообще ни в чём не виноват, это всё Вудворт. Это ведь он настраивает и подготавливает команду к матчам, это он заставляет выпускать и верить в лингарда, да он даже приказал избавиться от Феллайни с Эреррой, и не дал ни на кого денег, потому что есть же Перрейра, бриллиант с которым нужно и можно работать, он просто загипнотизировал Сульшера своим видением футбола, он наш тренер и мотиватор, Оле вообще не при делах... был бы у Оле Санчо с Грилишом втоптали бы сегодня эту голубую помойку в газон... Оле не при чём, он жертва...
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HaKuNa MaTaTa Мистер Бингли • 5 минут назад
причем тут Оле ? мы в этой яме уже 7 лет и ЛВГ и МАур тоже развалились потратив сотни мультов, вот ненавижу когда пишут про тренера, по твоему кто спасет команду ? Есть такой человек что придет и сразу построит команду ? Ставлю 1000 долларов !!!
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Butt or butt • 2 минуты назад
Все, кто Оле не поддерживает и правда ведь считает, что наш состав - уровень топ-4.
И по качеству, и по комплектации.
По всем параметрам. Почч сможет, Аллегри так точно.
Но вот придет Почч, и большинство Олеверов станет Поччеверами или Максоверами. А не поддерживающие будут хаять и дальше.
Я понимаю, что Оле далеко не САФ, но не видеть очевидной нехватки игроков в команде - слишком. Не говоря о качестве отдельных игроков, на других позициях. Элементарно профильных игроков для отбора, кроме Матича и Скотта нет.
1
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новейшего контракту этому солскяеру
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зато фаны мю не пидарази в отличие от фан голубых
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Шумные соседи отныне скам.
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КОРОЛИ!!!
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ЧТО БЫЛО ПРИ ФЕРГЮСОНЕ. ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ.
1. ПОБЕДЫ ОДЕРЖИВАЛИСЬ ДО НАЧАЛА МАТЧЕЙ. МОЖНО БЫЛО ХОТЬ ДЕТЕЙ НА ПОЛЕ ВЫПУСКАТЬ.
2. СИЛА ГРАВИТАЦИИ БЫЛА СЛАБЕЕ ПРОЦЕНТОВ НА 80. ВРАТАРИ ОТ СВОИХ ВОРОТ МАХОМ НА ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ПЕРЕКЛАДИНУ ЗАПРЫГИВАЛИ
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК ЗАБИВАЛ В СРЕДНЕМ 150-190 ГОЛОВ ЗА СЕЗОН. ТРАВМ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО КРОМЕ АЛКОГОЛЬНОГО ПОХМЕЛЬЯ.
4. ЕСЛИ НА ПОЛЕ ИГРОК МЮ СПОТКНУЛСЯ И УПАЛ - СУДЬИ ПОДБЕГАЛИ, СОПЕРНИКОВ УДАЛЯЛИ, В ГУБЫ ЦЕЛОВАЛИ, ПРЕДЛАГАЛИ ВЫПИТЬ, ПОРОДНИТЬСЯ, ПРОБИТЬ ПЕНАЛЬТИ
5. ЛЧ И СУПЕРКУБКИ СРАЗУ НА ТРОФЕЙНУЮ ПОЛКУ ЗАЛЕТАЛИ.
ИГРОКА ПОКУПАЕШЬ - ТЕБЕ ЕЩЕ ДОПЛАЧИВАЮТ.
НА ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК СТРАШНО БЫЛО ВЫЙТИ: ТОПАРИ В ОСНОВУ ПРЫГАЛИ.
6. ДЕД РАССКАЗЫВАЛ: ЛЮДИ НОЧЬЮ ПРОСЫПАЛИСЬ ОТ СЧАСТЛИВОГО ДОБРОГО СМЕХА. УТРОМ ВСЕ ОБЛИВАЛИСЬ ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ ИЗ ВЕДРА.
7. СРОК БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЛ 4.5 МЕСЯЦА. ДЕТИ РОЖДАЛИСЬ ПО 12-15 КИЛОГРАММ С БЕЛОКУРЫМИ ВОЛОСАМИ И ЯСНЫМИ ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ И ВОЛЕВЫМИ УМНЫМИ ЛИЦАМИ - СРАЗУ В АКАДЕМИЮ МЮ ПРОСИЛИСЬ.
8. ВОДА В ТЕМЗЕ БЫЛА СЛАДКАЯ КАК ПАТОКА. А ЛОХ-НЕСС СОСТОЯЛ ИЗ ТЁМНОГО ПИВА.
9. ЗИМОЮ БЫЛО МИНУС ТРИСТА, ВСЕ РУМЯНЫЕ ХОДИЛИ.
10. ЯГОДЫ РОСЛИ НА ОПУШКЕ С КОТА РАЗМЕРОМ. КОТЫ БЫЛИ С СОБАКУ, СОБАКА С КОРОВУ, А КОРОВА КАК ЦЕХ, А В ЦЕХУ МУЖИКИ В НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ ИГРАЛИ ПО МЕТОДИКЕ БАСБИ - СОПЕРНИКУ 10 ГОЛОВ ЗАБИВАЛИ С ПЕРВОГО РОЗЫГРЫША МЯЧА!
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КОРОЛЕВЫ!!!
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Полный рот ссанины написяли пригородным бомжам. Потом посмотрели и доссали еще немного. Хорошо на душе. Знайте свое место - 7 лет без АПЛ, пока Сити гребет трофеи пачками.
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