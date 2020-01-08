"Сити" убедительно переиграл МЮ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги

"Манчестер Сити" сделал большой шаг по направлению к финалу Кубка Лиги, убедительно обыграв "Манчестер Юнайтед" в первой полуфинальной встрече со счетом 1:3.

Первый же в матче удар в створ оказался результативным. Это случилось на 17-й минуте, когда Бернарду Силва улучшил свою позицию на подступах к штрафной и классно пробил в дальний угол ворот с касанием перекладины — 0:1.



Гол только придал "горожанам" уверенности. Плюс "Юнайтед" стал ходить вперед большими силами, оставляя своему сопернику шансы для контратак.



Именно на контратаке "красные дьяволы" и попались. На 33-й минуте Бернарду Силва передачей по центру отправил в прорыв Рияда Махреза, который убежал от Виктора Линделефа, обошел Давида Де Хеа и поразил пустые ворота — 0:2.



Вплоть до перерыва "Сити" продолжил штамповать опасные моменты и еще раз все-таки огорчил Де Хеа. На 38-й минуте Кевин Де Брюйне на краю штрафной легко ушел от Фила Джонса и пробил с острого угла, а Де Хеа отразил мяч в Андреса Перейру, от которого случился автогол — 0:3.



Во втором тайме "горожане" контролировали игру, но моменты у ворот Де Хеа уже не возникали с такой пугающей частотой, как прежде.



У "дьяволов" в атаке особо ничего не клеилось, однако на 70-й минуте они перехватили мяч в середине поля и смогли провести атаку на скорости. Продвинувшись вперед, Мейсон Гринвуд сделал передачу Маркусу Рэшфорду, который оторвался от Николаса Отаменди и хладнокровно закатил мяч в дальний угол ворот — 1:3.



После гола Рэшфорда "Юнайтед" завладел инициативой, но реальных моментов больше не создал — вернее, "Сити" этого не позволил своему сопернику.



"Юнайтед" был ужасен в первом тайме и легко мог пропустить более трех мячей. Несмотря на гол Рэшфорда, "Сити" становится явным фаворитом этой пары.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 1:3 (0:3)



Голы: Рэшфорд 70 — Бернарду Силва 17, Махрез 33, Перейра 38 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямсон, Фред, Перейра, Джеймс (Гомес 64), Лингард (Матич 45), Рэшфорд, Гринвуд (Мартиаль 81).



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родри, Гюндоган, Махрез (Фоден 86), Де Брюйне (Жезус 80), Бернарду Силва, Стерлинг.



Предупреждения: Уильямс, Фред, Лингард — Родри, Уолкер.