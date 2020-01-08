"Челси" открыт к предложениям насчет Маркоса Алонсо

"Челси" готов выслушать предложения насчет левого защитника Маркоса Алонсо в этом месяце.

В этом сезоне Алонсо сыграл 14 матчей за "синих" во всех соревнованиях, включая лишь шесть появлений в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Очевидно, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не рассматривает Маркоса как основного игрока, предпочитая использовать слева в обороне Эмерсона Палмери и Сесара Аспиликуэту.



Кроме того, на позиции левого защитника смог бы сыграть Натан Аке, если "Челси" решится выкупить его у "Борнмута" за 40 миллионов фунтов.



В сложившейся ситуации, утверждает The Telegraph, Лэмпард не видит необходимости блокировать уход Алонсо из клуба.



Среди заинтересованных в 29-летнем испанце клубов значится "Интер", который также является претендентом номер один на нападающего "синих" Оливье Жиру.