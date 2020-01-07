Мане — лучший футболист Африки в 2019 году

Африканская конфедерация футбола (КАФ) назвала сенегальского нападающего "Ливерпуля" лучшим игроком континента по итогам 2019 года.

Мане становится обладателем этой престижной награды впервые в своей карьере после того, как в двух предыдущих годах занимал в голосовании второе место, а в 2016 году — третье.



Садио великолепно отыграл ушедший календарный год, суммарно забив 36 голов и отдав 16 результативных передач. 27-летний сенегалец выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира, а со сборной Сенегала достиг финала Кубка Африки. Также Мане стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а в голосовании на "Золотой мяч" занял четвертое место.



Стоит отметить, что Мане — всего лишь второй сенегалец, который был признан лучшим футболистом Африки по версии КАФ. Прежде этой чести удостаивался экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф.



Также КАФ огласила состав символической сборной Африки по итогам 2019 года, куда, помимо Мане, также вошли его одноклубники Жоэль Матип и Мохамед Салах, Серж Орье из "Тоттенхэма" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".