Мане — лучший футболист Африки в 2019 году

Садио Мане Африканская конфедерация футбола (КАФ) назвала сенегальского нападающего "Ливерпуля" лучшим игроком континента по итогам 2019 года.

Мане становится обладателем этой престижной награды впервые в своей карьере после того, как в двух предыдущих годах занимал в голосовании второе место, а в 2016 году — третье.

Садио великолепно отыграл ушедший календарный год, суммарно забив 36 голов и отдав 16 результативных передач. 27-летний сенегалец выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира, а со сборной Сенегала достиг финала Кубка Африки. Также Мане стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а в голосовании на "Золотой мяч" занял четвертое место.

Стоит отметить, что Мане — всего лишь второй сенегалец, который был признан лучшим футболистом Африки по версии КАФ. Прежде этой чести удостаивался экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф.

Также КАФ огласила состав символической сборной Африки по итогам 2019 года, куда, помимо Мане, также вошли его одноклубники Жоэль Матип и Мохамед Салах, Серж Орье из "Тоттенхэма" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".


Метки КАФ, Ливерпуль, Мане, награды

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 23:40

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  1. weorlfc 07.01.2020 23:52 # weorlfc
    Черная пантера! Заслужил!

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  2. liverpool-66 07.01.2020 23:49 # liverpool-66
    Красавчег! Заслужил!

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  3. abrec 07.01.2020 23:43 # abrec
    Заслужил

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