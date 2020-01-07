Вейналдум будет рад задержаться в "Ливерпуле"

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум счастлив в "Ливерпуле" и хотел бы продлить свое пребывание в клубе.

На днях в английской прессе появились слухи, что ни "Ливерпуль", ни сам Вейналдум не горят особым желанием обсуждать новый контракт, тогда как от действующего остается 18 месяцев.



Утверждалось, что "красные" готовы отпустить Джорджиньо свободным агентом в конце следующего сезона или продать грядущим летом за сумму свыше 25 миллионов фунтов.



Однако Sky Sports опровергает эту информацию, уверяя, что "Ливерпуль" планирует пригласить 29-летнего голландца к столу переговоров для обсуждения новой сделки, хотя никакой спешки в этом отношении нет.



Вейналдум чувствует, что находится "в лучшем клубе мира", и был бы рад задержаться здесь на как можно более долгий срок. Прямо же сейчас экс-игрок "Ньюкасла" сосредоточен не на своем будущем, а на завоевании титула Премьер-Лиги.