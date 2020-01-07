Вейналдум будет рад задержаться в "Ливерпуле"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник Джорджиньо Вейналдум счастлив в "Ливерпуле" и хотел бы продлить свое пребывание в клубе.

На днях в английской прессе появились слухи, что ни "Ливерпуль", ни сам Вейналдум не горят особым желанием обсуждать новый контракт, тогда как от действующего остается 18 месяцев.

Утверждалось, что "красные" готовы отпустить Джорджиньо свободным агентом в конце следующего сезона или продать грядущим летом за сумму свыше 25 миллионов фунтов.

Однако Sky Sports опровергает эту информацию, уверяя, что "Ливерпуль" планирует пригласить 29-летнего голландца к столу переговоров для обсуждения новой сделки, хотя никакой спешки в этом отношении нет.

Вейналдум чувствует, что находится "в лучшем клубе мира", и был бы рад задержаться здесь на как можно более долгий срок. Прямо же сейчас экс-игрок "Ньюкасла" сосредоточен не на своем будущем, а на завоевании титула Премьер-Лиги.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 456

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 07.01.2020 23:34 # sausage
    По моему кипеж на ровном месте.

    (ответить)

  2. beatles-red 07.01.2020 23:27 # beatles-red
    Как бы уже легенда клуба, с его дублем в ворота барсы. Продлят скоро

    (ответить)

  3. vyrentz 07.01.2020 23:06 # vyrentz
    Он же не Джан, у него мозг есть.

    (ответить)

  4. only--liverpool 07.01.2020 23:05 # only--liverpool
    топчик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: