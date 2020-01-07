"Ливерпуль" отправил Брюстера за практикой в "Суонси"

Риан Брюстер Талантливый нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер впервые в своей карьере отправился в аренду, присоединившись до конца сезона к "Суонси".

19-летний Брюстер считается одним из ярчайших талантов на "Энфилде", однако в этом сезоне он сыграл только три матча за первую команду, включая появление на замену в концовке дерби с "Эвертоном" в Кубке Англии в минувший уикенд.

Согласно слухам, в услугах Риана была заинтересована ведущая борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Астон Вилла", однако "красные" решили, что у юниора будет больше шансов проявить себя в Чемпионшипе.

Таким образом, Брюстер воссоединился с главным тренером "Суонси" Стивом Купером, который был его наставником в юношеской сборной Англии U-17, выигравшей Чемпионат Мира в своей возрастной группе в 2017 году.

Добавим, что Брюстер, перебравшийся в академию "Ливерпуля" из "Челси" в 14 лет, обладает медалью победителя Лиги Чемпионов благодаря тому, что был назван в числе запасных на финальный матч прошлого сезона против "Тоттенхэма".


Метки аренда, Брюстер, Ливерпуль, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 22:00

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