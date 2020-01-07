Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва может вернуться в Премьер-Лигу в этом месяце.

Напомним, в 2008 году Рафаэль был приглашен на "Олд Траффорд" сэром Алексом Фергюсоном вместе со своим братом-близнецом Фабио.



В отличие от Фабио, Рафаэль некоторое время был основным игроком "красных дьяволов", сыграв 129 матчей за клуб до своего ухода в "Лион" в 2015.



Как утверждает Sky Sports, сейчас "Лион" открыт к продаже 29-летнего бразильца, чьи услуги через посредников были предложены целому ряду клубов Премьер-Лиги, включая "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон".



Добавим, что в этом сезоне Рафаэль провел только семь матчей за "Лион" в Лиге 1 и еще один в Лиге Чемпионов, проигрывая конкуренцию на позиции правого защитника голландцу Кенни Тете.