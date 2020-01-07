Рафаэль Да Сильва может вернуться в Премьер-Лигу

Рафаэль Да Сильва Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва может вернуться в Премьер-Лигу в этом месяце.

Напомним, в 2008 году Рафаэль был приглашен на "Олд Траффорд" сэром Алексом Фергюсоном вместе со своим братом-близнецом Фабио.

В отличие от Фабио, Рафаэль некоторое время был основным игроком "красных дьяволов", сыграв 129 матчей за клуб до своего ухода в "Лион" в 2015.

Как утверждает Sky Sports, сейчас "Лион" открыт к продаже 29-летнего бразильца, чьи услуги через посредников были предложены целому ряду клубов Премьер-Лиги, включая "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон".

Добавим, что в этом сезоне Рафаэль провел только семь матчей за "Лион" в Лиге 1 и еще один в Лиге Чемпионов, проигрывая конкуренцию на позиции правого защитника голландцу Кенни Тете.


Метки Да Сильва, Лион

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 21:00

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  1. superperez101 07.01.2020 21:15 # superperez101
    ребзя
    и вправду в манчестере нездоровая атмосфера
    смотрите что делается
    "предлагал зарядить телефон"
    https://cdn.jpg.wtf/futurico/5c/51/1578414809-5c51cd3c8965cb38a785b38a80580301.jpeg

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  2. makeewadim 07.01.2020 21:13 # makeewadim
    Оо, ему ещё 29??? Время остановилось

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