Роджерс: "Мэддисон останется в "Лестере" и получит новый контракт"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс исключил уход Джеймса Мэддисона в январе, а также подтвердил, что клуб уже обсуждает с полузащитником новый контракт.

Несмотря на неоднократные заявления Роджерса о своем намерении сохранить Мэддисона, в прессе не утихают слухи, что "Манчестер Юнайтед" уже в этом месяце выдвинет свое предложение о покупке Джеймса.



Роджерс по-прежнему убежден, что Мэддисон останется в "Лестере". Более того, "лисы" готовят награду для прогрессирующего игрока.



"Мы не испытываем давления, и у нас нет необходимости продавать. Джеймс — очень талантливый игрок, он останется здесь в январе и далее".



"Он тот игрок, которого мы хотим сохранить здесь, чтобы он помог нам в следующие несколько лет. Джеймс и его представители общаются с клубом, а такие вещи требуют времени", — цитирует Роджерса Sky Sports.