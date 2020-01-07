Гвардиола уверен, что "Юнайтед" на правильном пути при Сульшере

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что руководство "Манчестер Юнайтед" должно сохранять веру в Оле Гуннара Сульшера.

После года работы на тренерском мостике "красных дьяволов" к Сульшеру остаются большие вопросы, однако Гвардиола видит прогресс в игре своих соседей, о чем сообщил перед первым полуфинальным матчем Кубка Лиги.

"Думаю, он начинает видеть свою команду такой, как ему хочется. Таково мое ощущение, когда я наблюдаю за ним. Даже в проигранном матче против "Арсенала" было четко видно, чего он хочет".

"Он взялся за сложную работу, потому что в таком большом клубе всегда требуют побед во всех соревнованиях, но я думаю, каждому тренеру нужно время, и у меня есть ощущение, что "Юнайтед" начинает играть, как он того хочет".

"Я испытываю невероятное уважение к этому клубу, и я уверен, рано или поздно они снова смогут сражаться за титул. Но в истории каждого клуба бывают периоды, когда у вас есть некоторые затруднения", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 18:00

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  1. akram 07.01.2020 18:40 # akram
    да когда уже до вас дойдет что МЮ это параша просто ПАРАША...

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  2. januzaj00 07.01.2020 18:07 # januzaj00
    Лысый норм троллирует вахаха

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