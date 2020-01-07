Гвардиола уверен, что "Юнайтед" на правильном пути при Сульшере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что руководство "Манчестер Юнайтед" должно сохранять веру в Оле Гуннара Сульшера.

После года работы на тренерском мостике "красных дьяволов" к Сульшеру остаются большие вопросы, однако Гвардиола видит прогресс в игре своих соседей, о чем сообщил перед первым полуфинальным матчем Кубка Лиги.



"Думаю, он начинает видеть свою команду такой, как ему хочется. Таково мое ощущение, когда я наблюдаю за ним. Даже в проигранном матче против "Арсенала" было четко видно, чего он хочет".



"Он взялся за сложную работу, потому что в таком большом клубе всегда требуют побед во всех соревнованиях, но я думаю, каждому тренеру нужно время, и у меня есть ощущение, что "Юнайтед" начинает играть, как он того хочет".



"Я испытываю невероятное уважение к этому клубу, и я уверен, рано или поздно они снова смогут сражаться за титул. Но в истории каждого клуба бывают периоды, когда у вас есть некоторые затруднения", — цитирует Гвардиолу ESPN.