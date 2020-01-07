Дринкуотер арендован "Астон Виллой"
Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер официально присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Напомним, первую половину этого сезона Дринкуотер провел в "Бернли", где сыграл лишь полчаса в рамках Премьер-Лиги.
Согласно слухам, "Челси" потребовал от "вилланов" полностью взять на себя зарплату Данни в 110 тысяч фунтов в неделю, однако Sky Sports утверждает, что "синие" согласились субсидировать значительную долю от жалования игрока.
"Данни был ключевой фигурой чемпионской команды "Лестера" и представлял сборную Англии, поэтому он крайне опытный игрок. Он значительно усилит наш состав", — заявил главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит, чей коллектив находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.
07.01.2020 17:05
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