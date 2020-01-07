Дринкуотер арендован "Астон Виллой"

Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер официально присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Напомним, первую половину этого сезона Дринкуотер провел в "Бернли", где сыграл лишь полчаса в рамках Премьер-Лиги.



Согласно слухам, "Челси" потребовал от "вилланов" полностью взять на себя зарплату Данни в 110 тысяч фунтов в неделю, однако Sky Sports утверждает, что "синие" согласились субсидировать значительную долю от жалования игрока.



"Данни был ключевой фигурой чемпионской команды "Лестера" и представлял сборную Англии, поэтому он крайне опытный игрок. Он значительно усилит наш состав", — заявил главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит, чей коллектив находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.