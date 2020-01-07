Новый агент Захи вступил в переговоры с "Баварией"

Пини Захави, новый агент вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи, вступил переговоры с "Баварией".

Заха решил расстаться со своим предыдущим агентом Уиллом Солтхаузом после того, как тот не смог добиться трансфера Уилфрида в топ-клуб прошлым летом.



Заха оформил свои отношения с Захави только в минувший уикенд, и спустя менее чем 72 часа после этого события Пини уже установил контакт с чемпионами Бундеслиги.



Как сообщает Sky Sports, пока переговоры находятся на ранней стадии, и речь, скорее всего, идет о трансфере игрока сборной Кот-д'Ивуара в Мюнхен не в это окно, а следующим летом.



Своим поступком Заха явно продемонстрировал, что по-прежнему настроен покинуть "Селхерст Парк". Продажа Уилфрида может принести "Пэлас" до 80 миллионов фунтов — по крайней мере, на такую сумму рассчитывает президент "орлов" Стив Пэриш.