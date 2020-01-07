Увольнение Конте стоило "Челси" 26.6 млн. фунтов

Антонио Конте Увольнение Антонио Конте с поста главного тренера стоило "Челси" 26.6 миллионов фунтов.

Напомним, "синие" расстались с Конте в июле 2018 — после двух лет сотрудничества и за год до истечения контракта Антонио, на место которого был приглашен Маурицио Сарри.

Под руководством Конте "Челси" выиграл Премьер-Лигу в первом сезоне, но во втором финишировал только пятым и не попал в Лигу Чемпионов.

Во втором сезоне отношения итальянского специалиста и клуба стали стремительно портиться, и уже после увольнения Конте "Челси" пытался в суде доказать, что Антонио нарушил условия своего контракта и потому не заслуживает полной компенсации, но безуспешно.

Как сообщает Sky Sports, последний финансовый отчет "синих" свидетельствует о том, что на компенсацию Конте и всем его помощникам клуб потратил 26.6 млн. фунтов.

Таким образом, с момента, как Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2004 году клуб потратил на компенсации уволенным тренерам уже более 90 млн. фунтов.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 07.01.2020 17:12 # frisby
    просто жёлтый лондонский кэб или письписькар

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  2. chr1s8rown 07.01.2020 16:43 # chr1s8rown
    минус кар

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  3. staryi-eblan 07.01.2020 16:22 # staryi-eblan
    Противоречивый для меня тренер. Выиграл чемпионство и кубок Янглии, но вопросы к нему были, конечно.

    Из плюсов:

    1. На Бридже очки редко кому отдавал, в отличии от нынешнего специалиста Пенсов

    2. Защита в 1 его сезон, начиная с октября, действительно радовала.

    3. Контратаки были, временами, интересными и жалящими

    4. Смог пару раз остановить Пепа Генийдиолу

    Из минусов:

    1. Во 2 сезоне ощутимо просел и рисунок игры с результатами были удручающими

    2. Защитный стиль не вывозил во 2 сезоне Графа

    3. Очень неудачно вышло с Костой, когда лично ему не сказал, что бразилец ему больше не нужен


    В целом, свои деньги полностью заслужил. Было бы интересно глянуть на него в Челси, если бы получил тех игроков, которых хотел. Если довериться прессе, то это были: Лукаку, Сандро, Окслейд и Санчес

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  4. chelsea88 07.01.2020 16:21 # chelsea88
    Бля хороший тренер был. Зря разосрались с ним.

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  5. helicopter 07.01.2020 16:10 # helicopter
    А ведь Парик топарь. Пришел, увидел, победил. Интер поднял. Покупка Мораты его погубила, как и собака Диего Диего Диего

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  6. largo-winch 07.01.2020 16:09 # largo-winch
    ЭХЕХЕХЕХЕ НОРМ КОНТЕ ПОДОИЛ МЕШОК

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  7. gunars 07.01.2020 16:09 # gunars
    Бизнескар)))

    ахахаха) все, абсолютно все ссут на гпенсов)))
    даже парик)))

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  8. scauzer11 07.01.2020 16:08 # scauzer11
    без лоха и жизнь плоха)) а Конте красава, раскрутить еврея на такие бабки не каждому дано.

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  9. only--liverpool 07.01.2020 16:07 # only--liverpool
    кончины)))

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  10. mufc1994 07.01.2020 16:05 # mufc1994
    Ору, а хyесосы чето про МЮ и маура гнали тогда))

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