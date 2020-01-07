Увольнение Конте стоило "Челси" 26.6 млн. фунтов
Увольнение Антонио Конте с поста главного тренера стоило "Челси" 26.6 миллионов фунтов.
Напомним, "синие" расстались с Конте в июле 2018 — после двух лет сотрудничества и за год до истечения контракта Антонио, на место которого был приглашен Маурицио Сарри.
Под руководством Конте "Челси" выиграл Премьер-Лигу в первом сезоне, но во втором финишировал только пятым и не попал в Лигу Чемпионов.
Во втором сезоне отношения итальянского специалиста и клуба стали стремительно портиться, и уже после увольнения Конте "Челси" пытался в суде доказать, что Антонио нарушил условия своего контракта и потому не заслуживает полной компенсации, но безуспешно.
Как сообщает Sky Sports, последний финансовый отчет "синих" свидетельствует о том, что на компенсацию Конте и всем его помощникам клуб потратил 26.6 млн. фунтов.
Таким образом, с момента, как Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2004 году клуб потратил на компенсации уволенным тренерам уже более 90 млн. фунтов.
07.01.2020 16:00
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Последние комментарии:
просто жёлтый лондонский кэб или письписькар
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минус кар
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Противоречивый для меня тренер. Выиграл чемпионство и кубок Янглии, но вопросы к нему были, конечно.
Из плюсов:
1. На Бридже очки редко кому отдавал, в отличии от нынешнего специалиста Пенсов
2. Защита в 1 его сезон, начиная с октября, действительно радовала.
3. Контратаки были, временами, интересными и жалящими
4. Смог пару раз остановить Пепа Генийдиолу
Из минусов:
1. Во 2 сезоне ощутимо просел и рисунок игры с результатами были удручающими
2. Защитный стиль не вывозил во 2 сезоне Графа
3. Очень неудачно вышло с Костой, когда лично ему не сказал, что бразилец ему больше не нужен
В целом, свои деньги полностью заслужил. Было бы интересно глянуть на него в Челси, если бы получил тех игроков, которых хотел. Если довериться прессе, то это были: Лукаку, Сандро, Окслейд и Санчес
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Бля хороший тренер был. Зря разосрались с ним.
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А ведь Парик топарь. Пришел, увидел, победил. Интер поднял. Покупка Мораты его погубила, как и собака Диего Диего Диего
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ЭХЕХЕХЕХЕ НОРМ КОНТЕ ПОДОИЛ МЕШОК
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Бизнескар)))
ахахаха) все, абсолютно все ссут на гпенсов)))
даже парик)))
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без лоха и жизнь плоха)) а Конте красава, раскрутить еврея на такие бабки не каждому дано.
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кончины)))
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Ору, а хyесосы чето про МЮ и маура гнали тогда))
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