Увольнение Конте стоило "Челси" 26.6 млн. фунтов

Увольнение Антонио Конте с поста главного тренера стоило "Челси" 26.6 миллионов фунтов.

Напомним, "синие" расстались с Конте в июле 2018 — после двух лет сотрудничества и за год до истечения контракта Антонио, на место которого был приглашен Маурицио Сарри.



Под руководством Конте "Челси" выиграл Премьер-Лигу в первом сезоне, но во втором финишировал только пятым и не попал в Лигу Чемпионов.



Во втором сезоне отношения итальянского специалиста и клуба стали стремительно портиться, и уже после увольнения Конте "Челси" пытался в суде доказать, что Антонио нарушил условия своего контракта и потому не заслуживает полной компенсации, но безуспешно.



Как сообщает Sky Sports, последний финансовый отчет "синих" свидетельствует о том, что на компенсацию Конте и всем его помощникам клуб потратил 26.6 млн. фунтов.



Таким образом, с момента, как Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2004 году клуб потратил на компенсации уволенным тренерам уже более 90 млн. фунтов.